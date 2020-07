Cacho Fontana dio positivo de coronavirus

Compartir

El querido locutor Cacho Fontana fue diagnosticado de coronavirus luego de que se le realizara un hisopado por una serie de casos registrados en la Clínica Interplaza, el centro de rehabilitación y geriátrico de Palermo adonde vive desde hace unos años. Si bien el resultado trascendió en estas horas, su familia se enteró el último sábado.

El pasado 23 de abril, Cacho Fontana celebró su cumpleaños y a pesar de no haber podido hacer un gran festejo debido a la cuarentena que rige en la Argentina desde el 20 de marzo, el locutor se mostró de buen ánimo. “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”, dijo aquel día en una entrevista telefónica en Nosotros a la mañana, por El Trece.

Sobre sus días en el centro en el que vive desde hace algunos años, Fontana indicó que se dedica a la lectura con el fin de mantener la cabeza ocupada. Además, comparte charlas con otros residentes. “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”, reflexionó.

En aquella entrevista, realizó un balance sobre su extensa trayectoria en los medios. “Lo mejor de mi carrera son tantas cosas que dejaría de lado hechos importantes por señalar algunos. Fue importante la entrega de premio Nobel a (Luis Federico) Leloir”, sostuvo. Y recordó que uno de los momentos más especiales fuera de su trabajo fue cuando visitó al Papa Francisco en Roma. “Él me conocía de la cancha de San Lorenzo, cuando transmitía con Muñoz e iba como hincha. Ahora llevé a mi nieto, que tuvo una emoción muy grande y yo igualmente al mirarlo simplemente al Padre”.

Hasta antes de que comience la cuarentena, Cacho Fontana estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar porque integra el grupo de riesgo de adultos mayores y no puede salir del geriátrico. En ese contexto, deseó poder volver a sus actividades pronto: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero sino quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”.

Por su parte, habló de la relación con Pinky, su colega y amiga entrañable. Juntos hicieron historia en la televisión cuando estuvieron en una extensa transmisión en homenaje a los soldados argentinos que combatieron en Malvinas. Y en 2018, ellos compartieron estadía en el Hogar Inter Plaza durante un año cuando la conductora debía hacer un tratamiento de rehabilitación. “Yo no creí que iba a volver a la televisión porque no era su deseo y un día apareció la noticia que ella volvía… Nos llamamos, tenemos una relación que no se pierde y esta siempre latente”, contó el locutor.