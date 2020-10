Cacique de Bartolomé de las Casas se mostró molesta porque integrantes del CEAR desconocen su “representatividad”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Agustina Pereyra, cacique de la Comunidad de Bartolomé de las Casas exteriorizó su malestar porque días atrás acudieron al lugar representantes de la Asociación Civil “Centro de Estudios y Acción Republicana” (CEAR) que se comprometieron a impulsar una Comisión de Fomento para los pobladores de allí; la misma expuso que no está en desacuerdo con la idea, sino en la “forma” porque “viene gente de Formosa a proponer cuestiones importantes y no se acercan a hablar con las autoridades que representan a la Comunidad”.

“Yo soy Cacique de Bartolomé de las Casas, mi padre fue Don Zacarías Pereyra, un conocido líder de la Comunidad y fundador de la Ley 426”, aseveró.

Para contextualizar indicó que “nosotros no votamos concejal ni intendente, nuestro voto va a la provincia. No sabíamos nada de que vino gente de Formosa y se comprometió a la creación de la Comisión de Fomento, para completar dicen que el Cacique es puesto a dedo por el Gobierno provincial pero no es así, yo estoy reconocida ante el INAI. El señor Alejandro Piñeiro del CEAR tendría que haber preguntado quién es el Cacique, solamente vino a hablar con un miembro de la comunidad”.

Dejó en claro la misma que “sí estamos de acuerdo en la creación de una Comisión de Fomento” porque “hay mucha gente que vota en Fontana y después el Intendente se olvida de ellos; cuando hay algún tipo de ayuda no llega nada para el sector aborigen, esas cosas deben cambiar”.