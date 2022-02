Cada vez cuesta más comprar los artículos escolares y aún no impactaron todas las subas

Compartir

A pocos días de que inicie el ciclo lectivo de este año, muchos padres y madres salen en busca de precios para los artículos escolares. En 3 productos se pueden gastar hasta 4 mil pesos.

Si bien aún no impactó completamente el incremento del 30% en los precios de los artículos escolares, la búsqueda de ofertas y precios económicos se ha convertido en toda una odisea para los padres y madres a días del comienzo de las clases.

«Estamos a full, ya gasté 5 mil pesos en esta bolsa», manifestó una mujer al Grupo de Medios TVO. La madre salió en búsqueda de precios para los artículos escolares y esa suma fue la que gastó en una “carpeta, un block de hojas, birome y borrador. Con 3 cosas gasté 5 mil pesos y ahora vamos a ver cuánto es el precio del uniforme porque le falta la pollera y la camisa a mi hija”, agregó sorprendida.

En efecto, a principios de este mes algunas librerías advirtieron subas que podrían llegar hasta el 30% en todos los artículos escolares en las vísperas del regreso a las aulas. Si bien aún no impactó en su totalidad este porcentaje, los precios actuales ya son muy elevados.

Si bien cada familia compra lo que le permita su economía, para comprar útiles y uniformes se necesita una cifra que supera los 15 mil pesos. «Más o menos unos 40 mil pesos tenés que apartar para poder comprarle bien lo que ellos necesitan en la escuela porque o sino es imposible”, señaló otra mujer al respecto.

«Compré un cuarto de los útiles porque todavía me quedan un montón, tengo 4 chicos. Acá gasté casi 10 mil pesos con 3 uniformes y un poquito de útiles porque tampoco se puede comprar todo; una carpeta, una hoja y un par de biromes. Es imposible, cuesta demasiado», lamentó.

Por último, otra persona también coincidió con que los precios en estos productos son muy elevados. «Los precios están re caros ahora, en esto gasté más de 8 mil pesos y solamente compré colores y goma de pegar. Me faltan los uniformes de mis 2 hijos y hasta ahora ya gasté 8 mil pesos», exclamó.

