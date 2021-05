Cada vez más agobiados, comerciantes colgaron maniquíes atados de pies y manos a modo de protesta

Compartir

Pablo Siddig, referente de Comerciantes Unidos de Formosa (CUF), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta que llevaron adelante más de 30 comerciantes formoseños colocando afuera de sus locales maniquíes “atados” de pies y manos y con una soga en el cuello, para exponer la situación cada vez más complicada y “asfixiante” que padecen, teniendo en cuenta que la fase 1 en la ciudad se extendió hasta este viernes 21 y todo indicaría que se va a seguir prorrogando, siendo un panorama más que desolador para los comerciantes no esenciales que no pueden trabajar.

“Esa es la realidad que refleja lo que estamos viviendo, lamentablemente estamos atados de pies y manos, con una soga en el cuello, no podemos respirar, los comerciantes estamos desamparados, se están riendo de nosotros, hay una impunidad total, un senador nacional ha presentado una medida cautelar y no le hacen lugar, se ríen de la justicia argentina, de la Constitución, de los ciudadanos, es una impunidad tremenda la que estamos viviendo hoy en día y la tenemos que manifestar, lo más triste y real es que se meten con el trabajo”, dijo.

Fundamentó que los maniquíes colgados afuera de los locales, atados incluso de pies y manos reflejan que “no podemos hacer nada, ni siquiera podemos fundirnos ni trabajar, queremos fundirnos y no podemos, trabajar tampoco, estamos atados de pies y manos y eso estamos mostrando, todos los comerciantes están psicológicamente muy maltratados, golpeados, quizás no tienen nada por hacer”.

Opinó además que cree que este viernes anunciarán que la fase 1 se seguirá extendiendo, “para mí la van a extender por la ineficiencia que tuvieron en el actuar y los protocolos de esta fase 1 han demostrado que hubo más contagios estando cerrados que abiertos entonces ahora van a querer reincidir porque cometen una y otra vez la misma estupidez, no es que la van cambiando, si uno comete un error después lo evita, va cambiando, pero acá se comenten los mismos errores, con los mismos protocolos, como ciudadanos estamos necesitando vacunas, respiradores y que dejen de hacer política diciendo que están cuidando nuestras vidas porque no es verdad, nos están matando, asesinando”.

Aseveró en ese sentido que “de esta manera no van a recuperar ni negocios ni la vida, la gente se contagia más con este tipo de fases que con otras fases como están mostrando otras provincias que pueden trabajar sin protocolo y abiertamente, evitando aglomeraciones, lo único que evita esta fase 1 es más aglomeración y más contacto estrecho porque la gente se queda en su casa y si había un contagiado se los transmitió a todos no solo a familiares sino que vecinos y los demás, el ser humano no está hecho para estar encerrado, la gente sale al supermercado y con más frecuencia que antes, están logrando que la gente se contagie más, están matando no solo al comercio y al sector privado, están matando literalmente al comerciante”.

“Es algo ilógico lo que hacen, hay otras provincias que están afrontando de diferente manera la pandemia, lo que hacen acá no tiene sentido”, expresó.

Asimismo, destacó que “más de 30 negocios se sumaron a la protesta en el centro, vamos a continuar con otras medidas más mientras no podamos trabajar y no podamos llevar el plato de comida a nuestras familias e hijos, tenemos muchísimas ideas y propuestas para ir llevando adelante e ir destapando la olla y mostrar a todos los ciudadanos lo que está sucediendo”.

Para finalizar aseveró que no temen que les secuestren los maniquíes ni la mercadería, “ya no le tenemos miedo a nada, no estamos comercializando, estamos mostrando nuestro descontento y nuestra realidad manifestándonos de manera pacífica delante de nuestro comercio como un ciudadano y con todos los derechos que nos ampara la Constitución Nacional, no estamos rompiendo ni quebrantando ninguna ley”,

