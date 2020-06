Cada vez más locales cierran sus puertas en la zona céntrica de la ciudad

Compartir

Cada vez son más los locales de la zona céntrica de la ciudad que cierran sus puertas de manera definitiva, la mayoría por el elevado costo del alquiler al cual no pueden hacerle frente teniendo en cuenta que muchos aún no pueden abrir sus puertas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia de coronavirus y por lo tanto no tienen ingreso de dinero.

La situación es desesperante también para quienes continúan en pie y trabajan solo con la modalidad de delivery, algo que no les deja ganancias como antes, lo que los está llevando a analizar el cierre de sus locales.

En ese marco una comerciante del microcentro que se dedica al rubro de venta de productos de limpieza y que también es propietaria de algunos locales en alquiler, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esta situación. “Fue muy duro para todos los comerciantes esta cuarentena porque la mayoría de los locales comerciales del microcentro no brindan servicios esenciales entonces tuvieron que estar cerrados dos meses prácticamente sin ingresos y teniendo que seguir cumpliendo con todas las obligaciones impositivas, de alquiler, es lógico que hayan cerrado, se me hace que habría que buscar la forma de que se les dé una mano a ellos porque los que no tenían un servicio esencial pasaron 2 meses sin vender nada y es lógico, la carga del alquiler es un porcentaje muy alto en los gastos del negocio”, reconoció.

“Muchos de los que alquilaban al lado de mi local cerraron porque no vendían nada, hay casi media manzana cerrada donde había joyería, local de venta de ropa, zapatería, todos eran inquilinos y ellos pagaron el alquiler como un gesto de bondad de ellos entendiendo también que como propietarios teníamos que hacerle frente a eso, entregaron lo que iban pudiendo y nosotros también entendemos la situación de que mientras no se trabaje no se puede pagar nada, ahora hay un alivio porque pudieron abrir de tarde, están trabajando pero igual está complicada la situación”, lamentó.

Asimismo aseveró que como propietaria de alquileres, pese a que estaban cerrados, igual debieron hacerle frente al pago de agua, luz e impuestos. “Pagamos la luz, el agua, cumplimos con todas nuestras obligaciones como impuestos nacionales, provinciales, pagamos todo eso primero porque no queremos tener problemas ya que esa es una bola que empieza y no termina nunca, hicimos el sacrificio que nos tocó y tratamos de pagar todo pero se nos hizo muy pesado sobre todo entendiendo que nuestros ingresos mermaron casi en un 70%, utilizamos todo lo que cobramos para cumplir nuestras obligaciones, pero vamos a salir adelante, creo que si todos juntos nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos vamos a salir, los comerciantes veremos la forma de reinventarnos con nuestros negocios, los profesionales lo mismo porque todo va a cambiar a partir de ahora y gracias a Dios estamos libres de coronavirus que no es poco pero sí ahora toca el momento de dar una mano a aquellos que no pudieron trabajar 70 días”.

“Yo creo que está bien el horario que nos dieron (de 14 a 20 horas), pero lamentablemente el formoseño a la siesta no se va a ningún lado pero es una opción de protección para que no haya amontonamiento de gente y eso se entiende, capaz que podrían dar unas horas a la mañana y otras más a la tarde entonces así captan a la gente que sale a hacer trámites de mañana y a la tarde abrir menos horas, eso también podría ser una solución pero los que deberían hablar de eso son los que tienen esos rubros específicos que no pueden abrir y que fueron los más golpeados”, finalizó.