“Cada vez son más los formoseños vacunados contra el coronavirus”, valoró Gómez

El ministro de la Comunidad, y a cargo de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, informó sobre el Plan Provincial de Vacunación que avanza en la ciudad capital para los nacidos en los años 1960 y 1961, el rastrillaje de búsqueda activa de casos COVID y la lucha contra el dengue.

En este sentido, Gómez contextualizó sobre la situación sanitaria del país, ya que la Argentina informó este martes 19.437 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.551.999. El dato saliente es el salto de casos en la Ciudad de Buenos Aires, que informó 3.358 contagios nuevos, récord para el distrito porteño desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, se reportaron 179 nuevos decesos por coronavirus. De esta manera, con 57.957 fallecidos, Argentina se encuentra en el puesto 14° en cantidad total de muertos en el mundo con un promedio de 127, 7 muertes por cada 100 mil habitantes.

Formosa, con 76 fallecimientos (tres informados este martes) por la enfermedad tiene una tasa de 11,9 muertes por cada 100 mil habitantes.

Hisopados

En este contexto, el ministro valoró el trabajo diario en la búsqueda de casos de coronavirus en toda la provincia: “En las últimas 24 horas el personal de salud realizó 5.843 test, que arrojaron 122 casos positivos. Con esta cifra, el total de hisopados realizados asciende a 323.436 con un 1,18 % de positividad”.

Vacunación clases 1960 y 1961

“Avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID, este miércoles 14 se inmunizará a los residentes de esta ciudad capital, nacidos en los años 1960 y 1961. El operativo se desarrollará de 7 a 13 hs, en trece establecimientos educativos de la ciudad”, informó el funcionario.

Oportunidad en la que resaltó que “cada vez son más los formoseños vacunados, pero insistimos una vez más en que la mejor manera de cuidarnos y cuidar a quienes más nos importan, es reforzando la prevención, mientras continuamos avanzando en la vacunación”.

Lucha contra el dengue

Sobre el final de su conferencia, Gómez se refirió a la lucha contra el dengue e instó a la población a “no relajar las medidas” ya que la manera más importante para prevenir es la eliminación de todos los recipientes u objetos que se encuentren dentro o fuera de la casa que pueden acumular agua en su interior y transformarse en potenciales criaderos de los mosquitos.

“Hay que eliminar, vaciar diariamente o tapar de forma segura los recipientes para que el mosquito no pueda depositar allí sus huevos y reproducirse; y, en caso de no poder eliminarlos se recomienda el uso del larvicida, una solución que se presenta en frascos goteros y que los brigadistas entregan a los vecinos gratuitamente cuando recorren las casas”, agregó.

Señaló además que para evitar las picaduras es imperioso el uso del repelente -cada dos horas como mínimo- especialmente al amanecer y atardecer.

“La acción de los brigadistas sanitarios realizando fumigaciones casa por casa, permite eliminar mosquitos ya en su etapa adulta, pero no huevos ni larvas, por eso es muy importante la colaboración de todos los vecinos”, concluyó.

