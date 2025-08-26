Cadillac cerró el regreso de dos pilotos experimentados para la F 1 en 2026

La escudería estadounidense, que se sumará a la Máxima para la próxima temporada, acordó la llegada de Checo Pérez y Valteri Bottas como sus corredores titulares.

Cadillac ya tiene definidos a los dos pilotos que integrarán su alineación titular cuando debute en la Fórmula 1 en 2026. Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán las caras visibles del nuevo proyecto, que marcará la expansión del campeonato con la incorporación de una undécima escudería a la parrilla.

La noticia fue confirmada por RacingNews365, medio que adelantó primero la incorporación del finlandés y luego la del mexicano. “Cadillac ha firmado un acuerdo con Sergio Pérez para que el piloto mexicano regrese a la F1 el próximo año”, informó el periodista Aarón Deckers. Se espera que el anuncio oficial se haga la semana próxima, justo al regreso de la actividad con el Gran Premio de Países Bajos.

De acuerdo a The Race, los acuerdos con ambos pilotos se aceleraron en las últimas semanas y las condiciones generales ya estaban cerradas desde antes del receso. La intención inicial era anunciar al primer piloto antes del parate, pero la estrategia se modificó para presentar a los dos al mismo tiempo y generar mayor impacto.

La elección de dos corredores experimentados responde a una estrategia clara de la escudería estadounidense, que busca sentar bases sólidas desde su ingreso a la categoría. Según detalló The Race, hubo encuentros entre las partes interesadas —entre ellas General Motors y TWG Global, propietarios del equipo— y se optó por perfiles con rodaje y liderazgo en pista.

Antes de cerrar con Pérez y Bottas, Cadillac mantuvo conversaciones con otros pilotos como Zhou Guanyu, Felipe Drugovich y Paul Aron. Finalmente, la dupla que reúne más de 500 grandes premios y 16 victorias (10 del finlandés y 6 del mexicano) fue la seleccionada. Ambos han sido subcampeones del mundo y figuran entre los pilotos más experimentados en la historia de la F1.

El arribo de los dos veteranos se da tras sus salidas de equipos importantes: Bottas fue apartado de Sauber al final de 2024 y ocupó un rol de reserva en Mercedes, mientras que Checo, por su parte, no fue renovado por Red Bull tras cuatro temporadas y pasó 2025 sin competir oficialmente. El interés comercial en el mercado mexicano también influyó en su contratación.

The Race destacó que incorporarlos con anticipación permitirá integrarlos al desarrollo del simulador e incluso a pruebas en pista con autos de temporadas anteriores, en caso de que se habiliten tests TPC. Ferrari, proveedor de motores de Cadillac, podría facilitar un monoplaza para estos ensayos preliminares.

El equipo es consciente de que comenzará desde atrás en la grilla, pero apuesta a que la experiencia de sus pilotos acelere los procesos técnicos y estructurales para reducir esa desventaja inicial. Será la primera vez desde 2016 que la Fórmula 1 suma un equipo nuevo al campeonato, lo que convierte a Cadillac en el 11° conjunto del certamen a partir del año próximo.