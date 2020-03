CAE habló de su adicción al sexo: «Estuve con 14 personas en un motorhome»

Compartir

José María Muscari abrió las puertas de su departamento en el ciclo Divina comida, en el que cinco famosos compiten para ver quién es el mejor anfitrión. En esta oportunidad, Marcelo Polino, Pía Slapka, Silvina Escudero y CAE fueron los invitados a la cena organizada por el popular actor, productor y director teatral.

Durante la charla realizaron fuertes declaraciones sobre sus experiencias sexuales. El cantante de “Te recuerdo”, “Cada gota de amor” y “Una larga historia de amor” admitió haber sufrido adicción al sexo y reveló que participó en una orgía con 14 personas. El episodio ocurrió en un motorhome que utilizaban para trasladarse durante las giras. El año pasado, ya había relatado esta historia en el ciclo Podemos hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, pero ahora dio más detalles.

“En el motorhome había 9 camas. En la banda éramos 5 personas. Tuvimos sexo entre 14. Yo no sabía cuántos éramos, pero mi hermano, que formaba parte de la banda, los contó cuando bajamos de la motorhome”, aseguró el reconocido artista ante la sorpresa de los otros comensales que estaban muy interesados en esta anécdota.

«Yo no creo haberme curado de mi adicción al sexo, sólo que hoy lo canalizo en una única mujer. La mejor terapia fue conocer a alguien que me sacara de eso. La fuerza del amor. Creer en mi familia, yo siempre fui un pibe de barrio. Empezás a ver que lo que pasaba en la tele no era la realidad de tu vida”, agregó en el ciclo de Telefe que está logrando muy buenos niveles de audiencia en el primetime.

Luego, contó que en el 2001, pasó a tener 8 shows, cuando antes solía tener entre 80 y 100 presentaciones en un año. Al darse cuenta que el éxito se había terminado, tomó la drástica decisión de mudarse a España para probar suerte con su familia y así empezar una nueva etapa, lejos de la crisis que se vivía en la Argentina. Jamás imaginó que su situación iba a empeorar.

“Al principio fue alucinante, estuve en televisión, con Madonna y Robbie Williams. Llegaba como una megafigura de Sudamérica”, explicó CAE. Pero, los dos productores que lo habían contratado para que tocara en Europa desaparecieron de un día para el otro, lo estafaron y debió empezar de cero, trabajando como peluquero para mantener a su familia.

Además, José María Muscari también dio detalles de una rara experiencia que tuvo cuando realizó un trío: “Fue una sola vez y fue muy triste lo que me pasó. No era con una pareja estable. Era con dos personas. Ellas no se conocían entre sí. Estábamos en mi habitación, en mi casa anterior, donde había un espejo frente a la cama”.

“De pronto, yo veo en el espejo que los otros dos estaban teniendo contacto sin cuidarse y ni se conocían. Yo me fui separando de a poquito. Caminé hasta el vestidor, me vestí, bajé al otro piso y encendí el televisor. A los tres minutos, bajó uno de los dos y me preguntó: ‘¿Está todo bien?. Le dije que sí, pero que a mí no me iba el sexo sin cuidarse. A los dos minutos, bajaron los dos vestidos”, finalizó.