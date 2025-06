Caen las ventas de motos en Formosa y ya hay preocupación en el sector

El propietario de la reconocida concesionaria Vera Motos, Fredy Vera, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre la situación actual del sector, marcada por una caída pronunciada en las ventas durante el mes de mayo, en comparación con abril.

«Estamos en Argentina, estas cosas ya no nos tienen que sorprender», comenzó señalando Vera, aunque reconoció que la tendencia preocupa. “Es cierto que a partir de junio del año pasado las ventas habían comenzado a repuntar y esa situación se mantenía en el tiempo. Sin embargo, en abril ya comenzó una caída y en mayo se acentuó mucho más”, explicó.

Pese a que los precios de las motos no han sufrido aumentos en los últimos tres meses y que las tasas de financiación se han mejorado de manera constante, la demanda bajó. «Esto no deja de ser una preocupación para el sector porque, en el contexto actual, los motivos no son del todo claros», remarcó Vera.

El empresario señaló la necesidad de analizar en profundidad las nuevas dinámicas del consumidor: “Tenemos que rever y hacer un análisis más profundo para ver cómo podemos seducir nuevamente al formoseño para que vuelva a tener una moto y entender cuáles son sus necesidades”.

Salarios y compras

En ese sentido, Vera reconoció que los bajos salarios en la provincia son un factor a considerar, aunque recordó que, a pesar de ese escenario, el sector venía mostrando buenos niveles de venta. “Era uno de los pocos productos que se diferenciaba, que se vendía bien mientras otros rubros caían. Ahora, lamentablemente, estamos acompañando esa tendencia nacional a la baja”, concluyó.