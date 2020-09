Caen los precios de los granos tras los repuntes de la semana anterior

Compartir

Los futuros de la soja, el trigo y el maíz operan este lunes con bajas en el Mercado de Chicago, luego de los repuntes de la semana pasada, que llevaron las cotizaciones de los granos a los niveles más altos de los últimos meses e inclusive de los últimos años.

Las caídas de la jornada reflejan ventas de los fondos de inversión, aunque las pérdidas se limitan porque persiste “la esperanza de que continúe la demanda del principal importador mundial, China”, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los contratos de la soja se pactan con un retroceso de US$ 1,3 por tonelada, hasta US$ 382,1 (posición noviembre), unos US$ 67 por encima de comienzos de agosto y US$ 76 más que en abril pasado.

El aceite de soja, en tanto, acompaña la tendencia bajista y cae US$ 7,9 hasta US$ 768,7 (para entrega en octubre).

El valor del maíz, por su parte, registra pérdidas de US$ 1,0, hasta US$ 148 por tonelada (posición diciembre).

A su vez, los contratos de trigo exhiben una merma de US$ 1,3 por tonelada, hasta US$ 210 (posición diciembre) y US$ 212,6 (para marzo de 2021), concluyó el reporte de la bolsa rosarina.