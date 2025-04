Caffa: «El agua que puede pasar por las compuertas no supera el 3% del caudal que está pasando por el Vertedero»

El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, explicó el funcionamiento de las compuertas del Bañado La Estrella en el marco de la extraordinaria crecida del río Pilcomayo en la zona oeste de la provincia y aseguró que “el agua que puede pasar por las compuertas totalmente abiertas no supera el 3% del caudal que hoy está pasando por el Vertedero”.

“La obra hidrovial de la Ruta Provincial N° 28 tiene dos funciones principales: por un lado el vínculo vial entre el norte y el sur, entre la Ruta Nacional 81 y la Ruta Nacional 86, que antes se cortaba justamente en estos períodos donde ya no se podía pasar por el Vertedero y había que hacer todo un rodeo por la ruta provincial Nº 26. Con esta obra se solucionó ese vínculo, esa comunicación permanente”, detalló.

Por otro lado, destacó el funcionario, dicha obra cumple la función hídrica fundamental de almacenar las aguas del derrame del río Pilcomayo y “hace la gestión” de las aguas para su paso del oeste al este; por lo que, para este fin, se diseñó y se construyó la estructura del Vertedero que, recordó, es de 900 metros de longitud, casi un kilómetro y está destinado a realizar el paso de las aguas desde el oeste al este de la RP Nº 28.

“Por ejemplo, en estos días, las aguas están teniendo una altura de paso sobre el vertedero de más de 70 centímetros y estamos calculando un caudal aproximado de 1.500 metros cúbicos por segundo (1.500.000 de litros/segundos) Así que es casi similar al caudal que hoy estamos teniendo en el río Paraguay, frente a la ciudad de Formosa, lo que está pasando por el Vertedero”, señaló.

En contraposición, precisó Caffa, las compuertas tienen un fin específico que es “alimentar a los distintos sistemas de aprovechamiento hídrico”, es decir, a los diferentes canales y paleocauces, “que tienen sus periodos y tiempos de apertura y de operación”.

“No supera el 3% de todo el caudal que hoy está pasando por el Vertedero el que puede pasar por las compuertas si estuvieran totalmente abiertas en su plenitud. O sea que no tiene una incidencia sobre el pasaje del agua del oeste al este, la apertura de las compuertas. Estas están destinadas para justamente esa función de aprovechamiento hídrico y su apertura obedece a esa regulación”, ratificó.

Valores históricos

Asimismo, el titular de la DPV recordó que estos caudales del río Pilcomayo no se veían desde el 2018 e, incluso, sostuvo que “los valores de altura de la masa hídrica que estamos teniendo en la zona del Bañado de la Estrella, nos remontan al año 2009”.

“Contribuyó, por un lado, las grandes lluvias que se dieron en Bolivia, en la alta cuenca, que pudimos apreciar el desastre que hizo tanto en Bolivia como en Salta, y que muchos no mencionan, ocasionó inundaciones de varias localidades, pasó por arriba de distintos terraplenes de defensa en comunidades salteñas”, este caudal hoy lo tenemos en Formosa, expuso.

Y, por otra parte, cortó rutas, caminos, vínculos viales, situación que, en Formosa, no ocurrió, porque “todos los sistemas de protección, todos los terraplenes de mitigación de crecida, de más de 250 kilómetros que tenemos, tanto en la parte norte como en la parte sur, tuvieron un resultado exitoso, positivo”.

“No tuvimos el sobrepaso de ninguno de estos terraplenes, protegimos a todas las comunidades”, aseguró; y confirmó que, la gran masa hídrica que “está pasando por nuestro sistema”, ya transcurrió por todo el sistema de El Quebracho, El Potrillo, La Rinconada Aborigen, La Esperanza, Río Muerto, Guadalcázar, La Rinconada Criolla, La Represa, El Cañón, El Quemado Nuevo y Fortín Soledad.

Por lo que, actualmente, aseguró Caffa, “está con niveles estables ya la zona que va entre Punta del Agua, Campo del Cielo y la ruta 28”, pero, aclaró, “esto es una onda que va pasando, y este pasaje o trasvase de las aguas del Bañado La Estrella se da por El Vertedero, que es la estructura que destinada a dicho fin”.

Traslado de la masa hídrica

En otro orden, celebró que, “gracias a Dios, cesaron las precipitaciones porque esto es otro factor que suele intervenir” ya que, aparte de una crecida importante del río Pilcomayo, “a veces se combina con precipitaciones importantes”, sobre toda la zona del Bañado La Estrella.

“Estas precipitaciones ya cesaron, aparentemente vamos a tener un periodo de buen tiempo. Entonces, toda la masa hídrica gradualmente se va a ir trasladando hacia el este.Ya estamos viendo cómo toda la onda está pasando, cómo ya en Fortín Soledad los valores están bajando, en Punta del Agua ahora aparentemente ya comenzaría a bajar también”, indicó.

Pero advirtió que, estos escurrimientos de grandes masas líquidas,“requieren su tiempo de traslado” y “lo importante es que eso se está dando, estamos viendo cómo se fue trasladando la onda de crecida, cómo está pasando hacia el este, y se van recargando los distintos sistemas y bajos naturales”.

“Es constante el monitoreo para registrar el funcionamiento de todo este traslado de la masa líquida, de tomar todos los registros, los valores y, aparte, la permanencia de todos los equipos viales en todos los terraplenes de mitigación de crecidas para estar atentos a cualquier problema que pueda haber de filtración o de afectación a alguno de ellos”, esbozó.

Año político

Por último, Caffa respondió a algunos discursos desafortunados que buscan instalar una supuesta inoperancia y ausencia del Estado provincial ante esta situación y dijo que “estamos en un año político, de elecciones” por lo que “hay muchos que aprovechan este tipo de eventos para crear el desasosiego, desesperanza, confusión entre la población”.

“Así que queremos transmitir esa tranquilidad a la población, que hay un equipo de Gobierno en sus distintas áreas que está presente, al lado del pueblo, al lado de cada paraje, de cada comunidad, de cada formoseño”, aseveró.

Y cerró: “No como otros que aparecen en algunos momentos, que sacan una foto y después no aparecen durante todo el año. Nosotros estamos permanentemente todos los días del año y con todas las áreas del Gobierno presentes”.