Caffa: «El Gobierno nacional ha abandonado totalmente la atención de la red vial nacional»

El ingeniero Javier Caffa, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), informó que había participado, días atrás, de una reunión del Consejo Vial Federal, donde todos los administradores de las Vialidades Provinciales del país coincidieron en que las rutas se encuentran en un estado crítico.

En esa línea abundó al explicar que sobre todo aquellas que tienen un elevado tránsito de carga pesada, debido a que “el Gobierno nacional ha abandonado totalmente la atención de la red nacional”.

Como consecuencia de esto, la red vial se encuentra “con un deterioro muy importante”, y advirtió también el funcionario sobre “el aumento de la siniestralidad, ya que cada vez hay más accidentes y eso va a seguir aumentando si el Gobierno nacional continúa con esa política de abandonar el mantenimiento de la red vial nacional”.

En cambio, en contraposición a esto que está llevando adelante el presidente Javier Milei, desentendiéndose de su responsabilidad como jefe del Estado nacional, está el Gobierno de Formosa, que, “a través de Vialidad provincial no para; y con fondos genuinos invierte justamente para la seguridad de todos los formoseños y formoseñas” subrayó.

Esto-dijo- “porque tenemos esa premisa que siempre el gobernador Gildo Insfrán nos pide, que estemos en los lugares y demos una rápida respuesta”.

Del mismo modo que se realiza “el mantenimiento en distintas rutas y caminos de la red vial provincial”, diferenciándose así la provincia de lo que sucede a nivel país, ya que “el Gobierno nacional ha abandonado totalmente la atención de la red nacional”, reiteró.

Puente Caí

En otro orden de temas, se refirió a cómo marchan los trabajos de reparación del puente Caí, luego de que la Municipalidad de la ciudad de Clorinda diera aviso a la DPV sobre el problema de erosión que había en una de las losas de la cabecera de dicho puente.

“Inmediatamente enviamos personal técnico para que evalúe la situación” precisó y, efectivamente, se constató que “había una pérdida de un acueducto, porque recordemos que adosado a este puente Caí, que une el centro de Clorinda con los barrios Porteño Norte y Porteño Sur, hay un acueducto que va adosado al puente, que lleva justamente agua potable a todos estos barrios”.

Según explicó, “debido a esa pérdida, y como es un acueducto que tiene una presión considerable, esto fue provocando una erosión abajo de la losa que se aproxima al puente”, ante lo cual “rápidamente se procedió a la clausura para la remoción de estas áreas”.

Fue así que se levantaron las dos losas de las dos calzadas. También el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) procedió a la reparación de la pérdida de ese acueducto, indicó Caffa.

Y agregó finalmente que se aprovechará también para realizar otras tareas, “como es la pintura de distintos elementos, reposición de señalización horizontal y vertical”, para que, estimaba el funcionario, “en un lapso de dos semanas poder volver a habilitar el tránsito sobre este importante puente y avenida Belgrano que vincula al centro de Clorinda con el centro fronterizo de Loyola”.