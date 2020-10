Cafiero: Argentina “tiene conducta de defensa de los derechos humanos de todo el planeta”

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró que Argentina “no va a promover ningún golpe de Estado” así como tampoco “la defensa de gobiernos autoasignados” y ratificó la posición argentina en “defensa de los derechos humanos de todo el planeta”, al referirse a la situación en Venezuela durante su segundo informe de gestión ante el Senado.

Al responder preguntas de la oposición sobre la situación en Venezuela, tras la resolución de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en ese país, el funcionario declaró que la actitud del Gobierno argentino “es de defensa de los derechos humanos” y reafirmó que “no hay distancia ni diferencia con lo que se vino haciendo siempre”.

“Nosotros no vamos a promover ningún golpe de Estado, no vamos a promover la defensa de gobiernos autoasignados como si sucedió”, sostuvo, en alusión al reconocimiento de la anterior gestión de Mauricio Macri al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

En ese sentido, aclaró que con su voto de respaldo al informe Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “Argentina ratificó la decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y en cualquier gobierno, no hay distancia ni diferencia con lo que se vino haciendo siempre”.

Cafiero respondió cuestionarios de la oposición sobre la posición argentina, tras la polémica originada luego de la renuncia planteada por la embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, en disconformidad con la política exterior del actual Gobierno y en rechazo a la postura tomada por el país sobre Venezuela.

Ayer, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en Ginebra una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, posición a la que Argentina adhirió.

“También nos preocupan otros países como Colombia y Bolivia y los derechos humanos de la comunidad afroamericana de EEUU”, subrayó.

Cafiero aseguró que Argentina “tiene una conducta de defensa de los derechos humanos de todo el planeta” y aclaró que los bloqueos “nunca son el camino y el país siempre estará enfrente de ese tipo de decisiones”.

“Argentina no es parte de esa política y en ese sentido no se ha modificado en nada la posición de nuestro país”, añadió.