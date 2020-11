Cafiero: “El punto de partida de este Gobierno es un Estado fundido por el Gobierno anterior”

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el presidente Alberto Fernández “está conforme con cómo se está trabajando” en el equipo de ministros y recordó que “el punto de partida de este Gobierno es un Estado fundido por parte del Gobierno anterior”.

En diálogo con la señal CNN en español, el funcionario fue consultado sobre posibles recambios en el equipo de trabajo presidencial, tras la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y sostuvo que Fernández “está conforme con cómo se está trabajando en el gabinete”, para luego enumerar una serie logros en materia económica y sanitaria.

En ese sentido, ponderó la “restructuración de deuda” con acreedores privados que alcanzó el 99% de adhesión al canje y la inversión de “45 mil millones de pesos ampliando la capacidad hospitalaria” del país, para combatir la pandemia del coronavirus.

Eso permitió, resaltó Cafiero, que nadie “en Argentina se quede sin su atención médica” y que no se haya tenido que elegir “quien tenía respirador” y quién no.

En lo que respecta a las vacunas contra el Covid-19, explicó cuál fue la estrategia del Gobierno argentino para asegurarse su provisión, “sin marco ideológico”, a la hora de decidir por el fabricante.

“Argentina hizo lo que muchos Estados hicieron: tratar de acordar rápidamente, tomando conocimiento de los avances que venían teniendo muchos laboratorios, y generar los marcos contractuales necesarios para que, una vez que estén aprobadas, se pueda empezar con la vacunación”, explicó.

Dijo que la única motivación es “que los argentinos tengan la vacuna a tiempo”.

“En el marco contractual hay plazos pero están sujetos a la aprobación de la vacuna. Hemos garantizado la dotación siempre que estén autorizadas”, aclaró Cafiero.

Consultado sobre el aislamiento al que se vio forzado el Presidente por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, el jefe de Gabinete subrayó que Fernández no fue infectado pero dijo que, “por protocolo, por haber sido contacto estrecho, tiene que proseguir” con esas medidas de distanciamiento.

Cafiero señaló que, más allá del aislamiento que cumple, el mandatario continúa “haciéndose cargo de la agenda pública y de la administración” a través del teléfono y de videoconferencias.

Finalmente, destacó que Alberto Fernández “no se ha contagiado en todos estos meses” y que, si bien “han ocurrido descuidos”, no hay que “banalizar la tarea realizada por el cuerpo médico” que realiza los protocolos presidenciales.

