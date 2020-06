Cafiero: “No vamos a avanzar en la línea del desdoblamiento cambiario”

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró ayer que el Gobierno nacional no tiene en sus planes avanzar con un desdoblamiento cambiario y explicó que las recientes restricciones impuestas por el Banco Central a la compra de dólares para atesoramiento sólo apuntan a “contener a una segmento especulador que se está profundizando en nuestro país”.

“La Argentina de la especulación financiera no nos ha dado rédito como sociedad. Queremos volver a una Argentina productiva. Ese era el plan nuestro en diciembre y sigue siendo nuestro plan ahora”, dijo Cafiero en una entrevista con el programa Toma y daca, de radio AM 750.

A principios de mes, el Banco Central informó que quienes quieran comprar USD 200 dólares para atesoramiento no podrán comprar dólar contado con liquidación o dólar MEP (a través de la Bolsa) en los próximos 90 días. Tampoco podrán comprar dólar oficial si en los 90 días previos hicieron alguna de estas operaciones, si obtuvieron un crédito a tasa cero o algún otro beneficio otorgado por el Gobierno a raíz de la pandemia de coronavirus.

En esa línea, el jefe de ministros destacó las “señales” que el oficialismo le viene dando al sector productivo y confirmó que “este lunes se empieza a pagar el ATP2, de mayo”.

Y agregó: “Son políticas inéditas por la magnitud: el IFE alcanzó a 9 millones de personas, lo mismo que ANSES le pague el 50% del sueldo a los trabajadores”.

Por otro lado, se refirió a la reciente causa por espionaje a periodistas y políticos por parte de la AFI y recordó Alberto Fernández decidió intervenir la agencia en diciembre porque con el diseño institucional que tenía “iba a ser muy difícil cumplir con el objetivo de terminar con los sótanos de la democracia”.

“Con la cantidad de gente que había nombrado Gustavo Arribas iba a ser muy difícil”, dijo Cafiero y explicó que los recursos de la AFI se transparentaron para ser luego destinados a políticas públicas.

“Eso lo fuimos haciendo hasta el punto en que me cuestionaron por los superpoderes, pero lo que estábamos haciendo es destinar gastos reservados a la Salud y a la Ciencia y Tecnología para diseñar tests rápidos”, aseguró.

También reconoció que no maneja una fecha tentativa para enviar al Congreso el proyecto de reforma del Poder Judicial: “Es un compromiso del Presidente y es algo que vamos a llevar adelante, se trabajó con mucha seriedad y vamos a esperar el momento oportuno”.

Luego, al ser consultado sobre la dinámica entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Cafiero negó cualquier tipo de tensión y la calificó como una vicepresidente “excepcional”.

“Hoy cumplen roles distintos, Alberto está en la parte más ejecutiva y Cristina, al frente del Senado. Hay una complementariedad total”, explicó.

Sobre ese punto, Cafiero explicó que todos los decretos firmados por el Presidente fueron aprobados en el Congreso. “Eso se hizo y se discutió, y se escuchó a la oposición cuando quiso opinar, y cuando no quiso opinar y apagó las computadoras, lo hicieron”, detalló.