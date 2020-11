Cafiero pidió a la oposición que “cumpla en el Senado lo que dice en los medios” sobre Rafecas

Compartir

El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, pidió a la oposición que “cumpla en el Senado lo que le dice a la gente en los medios de comunicación” porque “más de uno” de sus referentes sostuvo que el juez federal Daniel “Rafecas es un buen candidato a la Procuración nacional”.

“Si los dirigentes de la oposición actuaran cumpliendo en el Senado con lo que dicen en los medios, seguro que ya tendríamos los dos tercios para aprobar el pliego de Rafecas que impulsa el Poder Ejecutivo”, señaló Cafiero en declaraciones a El Destape Radio.

Ante la demora del tratamiento del Congreso nacional de la designación del juez federal como fiscal general por una estrategia de la oposición, Cafiero sostuvo que desde el Gobierno nacional se insiste “en que se lleve adelante la audiencia pública para que le den la oportunidad al magistrado que explique su propuesta” para conducir el Ministerio Público.

El actual procurador, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno de Mauricio Macri, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien asumió con acuerdo del Senado y dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

Con respecto a la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal que ayer obtuvo media sanción de la Cámara alta, el funcionario adelantó que será un tema que “estará en la convocatoria a sesiones extraordinarias” porque “es parte de la agenda” del oficialismo.

“Creemos que debe continuar el tratamiento de este proyecto en las sesiones extraordinarias. Seguramente pasará a Diputados y se tratará allí”, estimó Cafiero.

Sobre la media sanción, manifestó: “No tengo objeciones, me parece que esta bien. Es una reforma que no tiene que ver con la Constitución, sino con una cuestión normativa que se había heredado”.

El jefe de Gabinete agregó que “además, este proyecto recoge el espíritu de otras iniciativas de ley que habían presentado varios diputados opositores”.

“En extraordinarias se incluyen proyectos que el Ejecutivo necesita y no se discutieron en las ordinarias. No se puede cortar el debate y esperar que se reanude tres meses después”, añadió.

En relación al proyecto de Reforma Judicial, que también tiene media sanción del Senado, adelantó que “puede ser incluido” en la convocatoria a extraordinarias que el Ejecutivo presentará el lunes ante el Congreso.

El texto unificado aprobado ayer en la Cámara alta propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez.

Además, la iniciativa propone que la elección del jefe de los fiscales no se lleve a cabo durante un año electoral y prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente.

