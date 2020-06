Cafiero tildó de “caras rotas” a miembros de Cambiemos

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “negocia la reestructuración de la deuda sin entregar la soberanía” y llamó “caras rotas” a aquellos exfuncionarios del gobierno anterior que aconsejan “cerrar un acuerdo entregando todo” lo que piden los acreedores privados.

“Son unos caras rotas porque son ellos los mismos que nos trajeron hasta acá. Sería muy fácil cerrar un acuerdo como ellos dicen. Pero no vamos a entregar soberanía. La negociación de la deuda no puede ser un ancla para el desarrollo económico del país”, remarcó Cafiero en declaraciones a radio El Destape.

Con respecto a los tiempos de la negociación con los bonistas por la reestructuración de la deuda, Cafiero manifestó: “Guzmán está negociando la reestructuración. No tengo fechas, pero el ministro negocia con los valores y parámetros de nuestro gobierno”. Por otro lado, el funcionario nacional también opinó sobre el supuesto espionaje ilegal durante la administración anterior que investiga la justicia tras la denuncia de la actual titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

“No sorprende, el gobierno anterior presionaba y usaba mecanismos del Estado para inventar debates públicos. Es importante que se sepa la verdad. El que la hizo la debe pagar. (Mauricio) Macri y (Marcos) Peña estaban en el detalle de la gestión y estaban al tanto. La justicia lo investigará a fondo y se sabrá la verdad. La democracia argentina no merece esto”, sostuvo.