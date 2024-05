Caldera llamó a «ser más leales que nunca a la conducción provincial»

El intendente de Los Chiriguanos, Antonio Caldera, se refirió al momento difícil que social y económicamente vive la Argentina, pero aseguró que “gracias a nuestro gobernador Gildo Insfrán, somos un territorio que es garantía de derechos para la gente”.

En este sentido, el jefe comunal ratificó que “en nombre de los intendentes del oeste, puedo decir que somos conscientes que no es momento de pensar en ambiciones personales y hoy, más que nunca, ser leales a nuestro conductor, el doctor Insfrán, y mantenernos unidos ante este desastre que proponen (el presidente Javier) Milei y sus alocadas medidas”.

Caldera aseguró que “nadie en su sano juicio puede siquiera intentar mostrar los dientes a los enemigos de los derechos y que están arruinando a este bendito país”.

En vísperas de lo que será un mega encuentro deportivo en la zona centro y que convoca equipos de fútbol femenino de todo el territorio, Caldera aseveró que “el gobernador Insfrán es garantía de que los derechos se cumplan, para todos y sin distinciones. Milei, en cambio, es sinónimo de hambre, de dejar al pueblo sin salud, sin educación y sin esperanzas, lo que es muy grave”.

Por ello, el intendente de Los Chirigüanos redobló su compromiso y garantizó que “somos muchos los eternamente agradecidos al Modelo Formoseño y somos los soldados que no vamos a claudicar en la lucha contra la desgracia que los libertarios proponen a este suelo”.

Para finalizar, Caldera destacó que “este momento no es para tibios. O estás cerca del pueblo o vas a regalarte a las manos de un personaje tan repudiable como el Presidente y sus secuaces. Nosotros, sabemos dónde estamos y qué queremos, por eso junto al pueblo y Gildo Insfrán, siempre”.