Calle San Juan: Sentido Único Norte-Sur, desde Tucumán a Av. Carlos Pellegrini



EL COLORADO. La Secretaria General de la Municipalidad de El Colorado, Agrimensora Amelia Quiróz, dio a conocer que, tras el proyecto presentado al Legislativo Comunal, se aprobó el nuevo sentido de circulación de calle San juan.

La medida ya se puso en marcha desde esta semana, rigiendo el sentido único Norte-Sur. Quiróz explicó que esa arteria venía funcionando en sentido Norte Sur desde Tucumán a Fontana, aunque en las últimas horas su recorrido llega hasta Av. Pellegrini.

En tal sentido ya se colocaron los carteles indicando el sentido de circulación de esa arteria y la funcionaria anticipó que “en el lugar van a trabajar los Inspectores del Cuerpo de Tránsito de la Municipalidad, para que en un perentorio tiempo de “adaptación”, estén colaborando para indicar a los usuarios de la vía pública, el sentido correcto de circulación.

La funcionaria pidió al vecino que acaten el sentido de circulación, “ya que la medida busca prevenir accidentes”. Reconoció que “seguramente nos costará en principio ya que al venir hacia el centro por Av. Pellegrini, tomábamos como acceso al centro, la calle San Juan. Desde ahora, debemos ingresar por Av. 25 de Mayo o bien por Av. San Martín o bien más hacia el sur, tenemos como opción, ingresar por Av. Marino Giroldi o Av. Larralde”.

Insistió en la recomendación, para los que ingresan por Av. Pellegrini, que “desde hoy ya no deben tomar la calle San Juan, al ser promulgado el instrumento que desde hoy (lunes 25 de Agosto), entra en vigencia”.