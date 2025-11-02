Calor intenso y nubosidad en aumento: así estará el clima esta semana en Formosa

La ciudad de Formosa se prepara para una semana marcada por el calor, el cielo cambiante y un leve descenso de temperatura hacia mitad de semana. Según el pronóstico extendido, los primeros días de noviembre combinarán jornadas muy calurosas con la llegada de algo de nubosidad, pero sin probabilidades de lluvia a corto plazo.

Lunes: jornada plenamente

soleada y con mucho calor

El inicio de la semana llega con cielo despejado y temperaturas muy elevadas. La mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 37°C, generando una sensación térmica aún mayor durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas invitan a disfrutar del aire libre, aunque se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 y las 16 horas, cuando la radiación solar es más intensa. También se aconseja mantenerse hidratado y vestir ropa liviana.

Martes: el calor continúa,

pero el cielo se cubre

Para el martes, el pronóstico indica un aumento de la nubosidad, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso y húmedo. La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima rondará los 36°C.

El cielo nublado traerá cierto alivio frente al sol directo, pero las condiciones seguirán siendo típicamente veraniegas. No se esperan precipitaciones, aunque la sensación térmica podría superar los valores previstos.

Miércoles: leve descenso

de la temperatura

El miércoles marcará un quiebre en las temperaturas extremas. Se prevé una mínima de 21°C y una máxima de 29°C, con cielo mayormente nublado. Este cambio ofrecerá un respiro tras las jornadas sofocantes de comienzos de semana.

La nubosidad será más persistente, y si bien no se anticipan lluvias, podrían darse vientos leves del sector sur, que contribuirán a una sensación térmica más agradable.

Sin lluvias a la vista,

pero con precauciones

A lo largo de la semana, no se esperan precipitaciones significativas en la capital formoseña. Sin embargo, los organismos meteorológicos recomiendan mantenerse atentos a posibles cambios hacia el fin de semana.

El calor y la radiación solar intensa continuarán siendo los principales factores a tener en cuenta. Por ello, se aconseja usar protector solar, hidratarse adecuadamente y evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día.