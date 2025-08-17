Calor, lluvias y tormentas: así será la semana en Formosa, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un inicio de semana con calor y condiciones inestables en la ciudad de Formosa y sus alrededores. Las previsiones incluyen lluvias, lloviznas y alta probabilidad de tormentas aisladas, que se mantendrán como protagonistas en gran parte de los días.

El tiempo durante la semana

Según los datos del organismo, las temperaturas máximas oscilarán entre los 27°C y los 30°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 14°C y 21°C.

El miércoles y jueves se presentan como los únicos días relativamente estables, con menos chances de lluvias. Sin embargo, el resto de la semana estará marcada por el calor húmedo y la inestabilidad.

Llega el frío el fin de semana

Para el sábado y domingo, se espera el ingreso de un frente frío que modificará drásticamente las condiciones del tiempo. El SMN prevé temperaturas máximas de 16°C el sábado y apenas 13°C el domingo, con mínimas que podrían descender hasta los 8°C.

Este cambio abrupto obligará a los formoseños a prepararse para pasar de jornadas calurosas a un fin de semana con ambiente otoñal.

Recomendaciones

frente al clima inestable

Ante el pronóstico de tormentas aisladas, los especialistas sugieren:

Evitar circular bajo árboles o postes de luz durante los vientos fuertes.

Retirar objetos que puedan volarse de balcones, patios o terrazas.

Desconectar artefactos eléctricos en caso de descargas eléctricas.

En relación con el ingreso del frente frío y los cambios bruscos de temperatura, se recomienda:

Vestirse en capas para adaptarse a las variaciones térmicas.

Mantener ventilados los ambientes calefaccionados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Reforzar la hidratación y la alimentación saludable, ya que los cambios de clima suelen afectar el sistema inmunológico.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

De esta manera, la semana en Formosa estará signada por la inestabilidad climática: del calor húmedo con lluvias al frío intenso en apenas unos días.