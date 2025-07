Calor y alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA ante la llegada de la ciclogénesis

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas para el martes en la zona metropolitana y un marcado descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia por tormentas para tanta la provincia como la ciudad de Buenos Aires. En el último informe mencionó la vigencia de un clima cálido sostenido en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según informó el organismo, la presencia de un fenómeno de ciclogénesis podría favorecer la llegada de precipitaciones durante la semana.

Para este lunes, el SMN anticipa que la neblina dominará tanto la madrugada como la mañana. Luego, el cielo irá cubriéndose de nubes y la nubosidad aumentará durante la noche. Las temperaturas previstas oscilarán entre los 10 °C y los 18 °C. Esta combinación de factores mantiene la expectativa sobre la evolución del clima en la zona, bajo la vigilancia de las autoridades meteorológicas

El martes será el día más cálido, con una máxima de 21° durante la tarde y una mínima de 14° reflejada en la mañana. A su vez, hay una mínima probabilidad de lluvias. Sin embargo, para el día siguiente se pronostica tormentas aisladas y chaparrones durante toda la jornada, con 18° de máxima y 15 de mínima°.

El jueves tendría la mínima más fría de la semana, con 8° y un cielo que variará entre mayormente a parcialmente nublado. El viernes y el sábado el clima será similar, con gran presencia de nubes en el firmamento y un rango de temperaturas entre los 18° y los 10°.

En la provincia de Buenos Aires, hay fuerte presencia de neblinas en toda la extensión del territorio bonaerense, que se despejará con el pasar de las horas para dar con un cielo despejado que se mantendrá en la tarde y la noche.

Durante la madrugada del lunes, la neblina volverá a dar el presente en las primeras horas. Luego, el cielo comenzará a nublarse desde la tarde y hacia la noche. Para el martes se pronostica lluvias y tormentas, que aumentará su caudal hacia la segunda parte del día.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional impuso una alerta amarilla por tormentas, por lo cual recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento a la posible caída de granizo.

Según el pronóstico difundido por el sitio especializado Meteored, los días por venir traerán consigo un fenómeno que no se había manifestado en la región desde hace meses: una ciclogénesis.

Este fenómeno meteorológico consiste en una formación de un sistema de baja presión intenso que podría provocar lluvias generalizadas, ráfagas de viento y tormentas fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según confirmó el informe del modelo europeo ECMWF, tomado como referencia por los meteorólogos argentinos.

En términos meteorológicos, se denomina ciclogénesis al proceso mediante el cual se forma un sistema de baja presión intenso, como huracanes, tifones, borrascas o bajas polares. Se trata de fenómenos capaces de producir vientos muy fuertes, lluvias de gran volumen y tormentas eléctricas.