Calu Rivero habló de su deseo de convertirse en mamá

Instalada en Nueva York, Calu Rivero atraviesa la cuarentena por coronavirus cerca de sus seguidores. Esta vez, hizo un live vía Instagram para charlar con sus fans y reveló que le encantaría convertirse en mamá.

Cuando un seguidor le preguntó si quiere tener hijos, ella se mostró entusiasmada con la idea: “Me encantan los niños, me parece que es el mejor proyecto personal que alguien puede tener”, afirmó, sonriente.

En esta línea, imaginó cómo ejercería el rol de mamá: “Me gusta la creatividad. Me imagino que sería una madre como fueron conmigo, que me llenaron de creatividad con Marou (la hermana) desde chicas. Siempre fuimos muy estimuladas, desde niñas”.

También, les contó a sus seguidores que muchas de sus actitudes para ella son normales pero para los otros una “locura”. “Si lo siento, puedo decir ‘te amo’ a la semana. Tal vez para algunos eso sea mucho, pero lo que siento lo digo si me gusta mucho esa persona…”, cerró.