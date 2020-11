Camaño asegura que si se modifica la forma de elegir al Procurador, el tema llegará a la Corte

Compartir

La diputada nacional de Consenso Federal Graciela Camaño aseguró que si el oficialismo modifica en el Senado la forma de elegir al Procurador General de la Nación el tema llegará a la Corte Suprema de Justicia.

“Habrá un examen de constitucionalidad en el Senado que es político, pero hay otro examen de constitucionalidad que es jurídico, y cuando el kirchnerismo quiso hacer reformas judiciales contra la Constitución la Corte le ha dicho que no”, indicó Camaño por radio La Red.

La iniciativa que impulsa el oficialismo en la Cámara Alta modifica el requisito de los dos tercios de votos del Senado para nombrar al Procurador General, al cambiar esta fórmula por la de la mayoría simple, entre otros puntos.

“Mucho me temo que si cometen este error tendrán el escándalo político y mediático, y luego tendrán el examen de constitucionalidad ante la Corte”, indicó Camaño.

La referente “lavagnista” indicó que el proyecto “no se corresponde con lo establecido por el artículo 120 de la Constitución”, y explicó que el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa es “un suprapoder, que está por fuera de los tres poderes del Estado”.

“Tenemos que bregar por su independencia, y si se le ponen cláusulas que no tienen la lógica de asegurar la independencia es inconstitucional”, aseveró.

El MPF tiene bajo su ejido los delitos del poder: el narcotráfico, el terrorismo, los delitos de los funcionarios públicos, la trata de personas, la evasión financiera, “y son importantes porque influyen en la posibilidad que tenga este país de salir adelante”, consideró Camaño. “Necesitamos una legislación de fondo para estos delitos importantes, en una discusión donde participen todos los sectores políticos y judiciales”, afirmó.

Sobre el panorama en el primer año de Gobierno de Alberto Fernández alertó que “toda la dirigencia política está bailando arriba del Titanic”.

“Este baile tiene más visibilidad cuando se ejerce el poder, pero la oposición mayoritaria no le va a la zaga”, afirmó, y lamentó que “ni el Gobierno anterior ni el actual han tenido la capacidad de generar coaliciones de Gobierno”.

Acerca de si debieran suspenderse las elecciones PASO de 2021 afirmó que “es un tema que hay que discutir”.

“Con algunos compañeros de bloque presentamos en abril un proyecto para constituir una comisión que comenzará a mirar cómo no tener ese gasto innecesario, pero a la vez buscar un mecanismo para resolver los conflictos internos que pudieran tener los partidos”, concluyó.

