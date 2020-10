Cámara de Apelaciones revocó fallo del juez Morán e instó a la provincia a que deje ingresar a formoseños

Compartir

Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al recurso de apelación intentado por los Dres. Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora en representación de tres formoseños que buscan ingresar al territorio y requirió al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID­19 que en un plazo máximo de 48 horas otorgue fecha cierta de ingreso, debiendo tal ingreso cumplirse con todos los protocolos previstos para casos similares, pudiendo considerarse las alternativas ofrecidas por los mismos para el caso de no contar con cupos de alojamiento.

“Nosotros habíamos presentado un habeas corpus que fue rechazado por el juez Pablo Morán, ante esto acudimos a la Cámara de Apelaciones de Chaco; allí se analizaron las audiencias viendo los planteos que cada uno realizó, en base a los argumentos y fundamentos entendió la Cámara que teníamos razón en un 100% del planteo que realizamos”, comenzó detallando Lee y agregó que “también se tomaron argumentos que nosotros expusimos como ser que desde el momento que se decretó la cuarentena hubo tiempo suficiente como para que la provincia se haya preparado para afrontar lo que significa la emergencia sanitaria que tenemos”.

Dejó en claro que “se entendió que las medidas que está tomando la Provincia son arbitrarias”.

Seguidamente Lee expuso que el Gobierno provincial “está demostrando que la realidad de lo que nosotros venimos planteando no es una actitud caprichosa como la de ellos, sino que estamos hablando de situaciones particulares en caso de emergencia, de necesidades imperiosas, de gente que está a la buena de Dios, al costado de la ruta y otras con la imperiosa necesidad de venir a despedir a un familiar o acompañar en una situación de salud; es decir, no es una actitud que atenta contra la vida de los habitantes de Formosa como quiere hacerlo ver el Ministro González. Nosotros estamos haciendo lo que en derecho corresponde para todas aquellas personas que tienen la necesidad de volver y quieren la garantía de una Constitución Nacional que le permite transitar libremente por todo el territorio nacional”.

“El gobierno ya ha tenido tiempo extremadamente suficiente como para adaptar el servicio de salud en Formosa y no estar restringiendo los derechos de los ciudadanos”, dijo.

Por último, Lee pidió al Ministro de Gobierno de Formosa que “tome conciencia de lo que se está pregonando y estamos reclamando, no solo los abogados sino la ciudadanía en su contexto general, que comience a actuar con seriedad, responsabilidad y que deje de actuar como un chico caprichoso que lo único que provoca es malestar en la sociedad y que se inmiscuye de alguna manera en uno de los poderes del Estado como es la Justicia”.