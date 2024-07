Cámara de la Construcción al Gobierno: «Se necesita otro plan»

El presidente del organismo privado, Gustavo Weiss, pidió por un «plan de desarrollo que complemente el plan de ajuste”.

Luego de confirmar su presencia en el Pacto de Mayo, Gustavo Weiss -titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)- le pidió al Gobierno nacional un cambio de rumbo. Las declaraciones del empresario tienen dos contextos: una deuda de $400.000 millones que tiene el Estado con el sector y el creciente distanciamiento del Grupo de los Seis con la administración de Javier Milei.

Weiss consideró que «la recesión económica que estamos atravesando es consecuencia del ajuste económico que el Gobierno ha aplicado porque era inviable seguir con esa inflación”. Si bien entendió que «esto había que hacerlo, con virtudes y defectos” apuntó que «el rebote en V no es inminente. Se necesita otro plan. Un plan de desarrollo que complemente el plan de ajuste”.

“Si no conseguimos inversiones no hay ninguna posibilidad de que el estándar de la vida de los argentinos mejore”, agregó el dirigente de la construcción, que pidió poner el foco en la «estabilidad macroeconómica» y en el «desarrollo de una moneda fuerte»: “Tenemos que analizar con sentido crítico qué es lo que hemos hecho mal en este largo período con gobiernos de distintos signos”.

Entrevistado en AM 750, ratificó que estará en San Miguel de Tucumán el próximo lunes junto a los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman y de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico. “El Pacto de Mayo habla de políticas de Estado, cosas que los argentinos deberíamos consensuar. En líneas generales deberíamos estar de acuerdo”, sostuvo.

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) reconoció que «en la convención anual de la Cámara tratamos la problemática del sector y señalamos a Caputo las dificultades que atraviesa el sector”. “Le dijimos a Caputo cuál es nuestra opinión sobre lo que hay que hacer en esta situación”, reiteró.

“La estabilidad macroeconómica conlleva a recesión y es lo que está pasando. Lo importante es si esto va a mejorar en un plazo relativamente corto”, analizó, y opinó que «el éxito o fracaso del plan económico del Gobierno lo iremos viendo en el tiempo. No está garantizado el éxito”.

Asimismo, se lamentó porque «todos los países latinoamericanos en los últimos 40 años han crecido más que Argentina” y que «han conseguido derrotar la inflación”. “No veo una salida rápida, no está garantizado. Ojalá me equivoque”, finalizó.