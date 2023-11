Cámara de la Construcción: «hay una total incertidumbre respecto a lo que sucederá»

El electo presidente Javier Milei reiteró en varios medios de comunicación dijo que frenará las obras públicas en el país. Al respecto, el Grupo de Medios TVO habló con el presidente de la Cámara de la Construcción de Formosa, Edgardo Hoyos indicó que ésta situación genera «una total incertidumbre e inseguridad» con respecto a lo que le espera al sector a partir del 10 de diciembre.

Hoyos comenzó diciendo: Hoyos comenzó diciendo: «estamos en una total incertidumbre, además tenemos una inseguridad total también. Es todo por supuesto en relación a las declaraciones de lo que se va a hacer «.

«El nuevo gobierno aseguró que la obra pública irá a cero, estas fueron las palabras textuales. Nosotros hemos solicitado reuniones, pero no nos han respondido aún. Había obras que venían con muchos problemas y estas eran las que estaban siendo financiadas con fondos nacionales», añadió.

«Tenemos varios comentarios de que hay despidos masivos, después de las ultimas declaraciones de Milei, esto siempre es desde mi punto de vista, estas cosas no se pueden decir porque generan un desconcierto total no solo en las empresas, sino que también en su planta laboral».

«Al decir que la obra pública bajará a cero, ninguna empresa contratará empleados. Además, tampoco tenemos la seguridad de si nos van a pagar la deuda de meses anteriores, pero creo que toda persona de bien honra sus deudas», aclaró el Ingeniero.

En otro tramo de la entrevista, aseguró que le produce escozor el hecho de que el Presidente electo haya dicho que «no tienen plata para pagar a la obra pública» y continuó que esto deja entre líneas que hay que entender que no pagará las deudas que se generaron hasta el 30 de noviembre y eso sería un acto de irresponsabilidad por parte de él.

En Formosa hay unas 40 empresas que están haciendo obras nacionales

Y agregó «lo único alentador que vemos hasta el momento es lo que se hace con fondos coparticipables y que continuarán a menor ritmo, pero siguen».

“A partir del 10 de diciembre vamos a estar en un problema mayor especialmente las empresas grandes y medianas porque estas tienen un plantel permanente de empleados que deben sostener y al no tener obras publicas en la provincia la situación sería muy complicada», cerró.