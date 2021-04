Cambiará la sede del Sudamericano de Atletismo

Compartir

La CADA comunica que a partir de las 21.00 hs. de hoy las autoridades del Atletismo Sudamericano, se encuentran abocadas a designar otra sede posible a los fines de la realización del 52° Campeonato que tenía que concretarse en Argentina durante los días 14, 15 y 16 de mayo del corriente año.

La suspensión del campeonato en Argentina, se debió que en la noche de hoy las autoridades nacionales comunicaron la no autorización del mismo debido a la grave crisis sanitaria nacional, que se ha agravado y que no se espera que se solucione a corto plazo.

La CADA realizó gestiones en los días anteriores para concreter el certamen en Concepción del Uruguay, donde recientemente tuvieron lugar los GPS y el Nacional, pero la no autorización se extiende a todo el país.

El gobierno adelanto su intención de colaborar para que los atletas nacionales puedan trasladarse a otro país donde sea posible la realización de esta tan importante competencia.

La CADA solicita a atletas y entrenadores la continuidad de la preparación. Esperando que muy pronto se encuentre una adecuada sede que sustituya a nuestro país.

