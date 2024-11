Cambio en el sistema de PAMI generó problemas para la entrega de medicamentos en farmacias

El 1 de noviembre se implementó un nuevo validador para las recetas de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Estos cambios provocaron problemas para la dispensa de medicamentos, porque los farmacéuticos afirman que el sistema no reconoce las nuevas prescripciones o no figuran las anteriores a esta fecha. José Recalde, secretario de la Federación Farmacéutica de Formosa dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y aseveró que la única solución que se le pudo dar al afiliado hasta el momento es trabajar hasta después de hora para poder atenderlos.

Recalde comenzó diciendo: “Pami a nivel nacional ha decidido cambiar la plataforma para autorizaciones de recetas por otra. Nosotros le advertimos que esto podría pasar, habíamos hecho varias pruebas con ellos acerca de cómo iba a ser el sistema porque esta situación arrancó el 1 de octubre”.

“Nosotros le dijimos que era muy lento y que no iba a solucionar los problemas de los afiliados que de esa manera no íbamos a poder atenderlos, nos dieron 30 días más para poder solucionarlo. El 1 de noviembre se lanzó y los problemas que le habíamos advertido pasaron, no podemos atender a los afiliados con sus recetas”.

Vale mencionar que esta plataforma es a nivel país, es por ello que el inconveniente lo tenemos a nivel país porque es muy lento y nosotros necesitamos resolver la cuestión con los jubilados.

“Estamos tratando de hablar con la plataforma y la respuesta que nos han dado es que ellos están tratando de solucionar el inconveniente, con los afiliados hemos trabajado hasta después de hora y hemos hecho lo que podíamos para poder llevarles una solución”, cerró.

El comunicado de La

Confederación

Farmacéutica Argentina

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió que «el cambio en la forma de validar las recetas no afecta ni las condiciones de la prestación, ni las coberturas, ni los planes, ni los vademécums, ni los cronogramas de cierres y presentaciones, ni los plazos de pago».

«En lo que sí observarán diferencias las farmacias es si entraban a FarmaPAMI, a través de COFA/SIAFAR, a realizar acciones de consulta o a realizar los cierres de lote y de manifiesto de quincena, ya no podrán hacerlo; ahora los cierres los realizarán ingresando a COFA/SIAFAR accediendo a la web de IMED», indicaron desde el organismo.

Destacaron que «en materia de consultas de validaciones realizadas, nos encontramos trabajando para brindarle a las farmacias el servicio, con el objetivo que disponga de las mismas e incluso mayores posibilidades de consulta, aunque en una primera instancia estos servicios serán más acotados, ya que a medida que el nuevo operador IMED los vaya construyendo serán ofrecidos en el corto plazo a las farmacias a través de SIAFAR».