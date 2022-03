Cambio en la Fórmula 1 para evitar que se repita la polémica definición entre Hamilton y Verstappen

Compartir

A tres días del inicio de la temporada se modificó el reglamento para las neutralizaciones. Qué pasará desde ahora con los autos rezagados antes del reinicio de la carrera.

La definición de la temporada 2021 de la Fórmula 1 tuvo mucha controversia por la decisión que tomó el ex Director de Carrera, Michael Masi, en la última vuelta en la neutralización de la carrera en la que Max Verstappen, que era segundo y tenía autos rezagados adelante, tuvo la chance de quedar detrás de Lewis Hamilton que hasta ese momento era el ganador. El neerlandés lo superó al inglés, ganó la competencia y su primer título en la Máxima.

Antes la norma especificaba que cualquier auto rezagado podía superar al líder mientras estuviese el auto de seguridad en la pista. Pero en el cierre del año pasado corrido en Abu Dhabi, Masi permitió sólo el paso de los coches ubicados entre el puntero, Hamilton, y el segundo Verstappen.

La controversia se dio porque los pilotos rezagados que estaban detrás de Max no pudieron recuperar su giro. Una vez que el auto de seguridad entró los boxes y la última vuelta fue a velocidad lanzada, Verstappen aprovechó el cambio de gomas blandas que hizo con la carrera neutralizada y tuvo mejor caucho y más adherencia en pista para la pelea con Hamilton, al que superó.

Con el fin de evitar que la situación no se repita, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), luego de varias reuniones con los dueños de equipos, decidió modificar la norma y ahora se especifica que todos los coches rezagados deberán pasar al puntero si se considera seguro hacerlo, según informa el medio especializado Motorsport.

El artículo en cuestión, el 55.13, desde este momento expresa: “Si el director carrera considera que es seguro hacerlo, y se ha enviado a todos los competidores el mensaje, los coches rezagados pueden adelantar ahora mediante el sistema oficial de radio, todos los coches que estén rezagados (hayan perdido una vuelta o más) por el líder deberán pasar a los coches de la vuelta principal y al coche de seguridad”.

El cambio al reglamento deportivo de la FIA para la F1 de 2022, que se publicado hoy, tuvo en las últimas semanas varios retoques y ahora deben ultimar detalles.

Entre otros cambios también se les obliga a los pilotos a mantenerse en el podio con el buzo. Este punto es a raíz de la polémica que se dio con Hamilton cuando en Mugello 2020, subió a la tarima con una remera que decía “arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor”. Ahora quedó tipificado en la norma: “Mientras dure la ceremonia del podio y el procedimiento de entrevista posterior a la carrera, los pilotos que terminen la carrera en primera, segunda y tercera posición deberán permanecer vestidos únicamente con sus monos de conducción, colocados hasta el cuello, sin abrirse hasta la cintura”.

También se lo obliga a mantenerse con el buzo “mientras duren las entrevistas en el pen televisión y la conferencia de prensa de la FIA posterior a la carrera, todos los pilotos deberán permanecer vestidos únicamente con el uniforme de sus respectivos equipos.”

Por otro lado, en el GP de Brasil del año pasado, Verstappen fue multado por tocar el alerón trasero del Mercedes de Lewis Hamilton en el parque cerrado, que es donde se dejan los autos tras la actividad y nadie puede tocarlos ya que pasan a la revisión técnica: “Los pilotos no deben interferir en los protocolos de parque cerrado de ninguna manera”.

Por último, hay un cambio menor en el tema de los puntajes debido a lo que pasó en Bélgica 2021 cuando la carrera solo tuvo una vuelta con el auto de seguridad en pista por la fuerte lluvia. Para las carreras que se detienen entre el 50 y el 75 por ciento de recorrido, la puntuación para el cuarto puesto cambió de 9 a 10 puntos, y la puntuación para el séptimo puesto, de 5 a 4 puntos. La asignación completa es ahora de 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

