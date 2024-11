Cambios en Cap. Humano: se va la jefa de Desarrollo Social

La secretaria de Niñez, adolescencia y Familia Yanina Nano Lembo quedó afuera y ocupará un nuevo rol, aunque el ministerio no lo especificó. Será reemplazada por Juan Bautista Ordóñez, muy cercano al secretario de Economía Social durante la gestión de Macri, Matías Kelly.

La ex virtual secretaria de Desarrollo Social había quedado muy golpeada por la compra de una cafetera express de $2millones que Pettovello ordenó devolver.

Ex funcionaria de la Ciudad, había llegado a su cargo por recomendación de Mauricio Macri, que también tiene buenas referencias de Kelly.

Nano Lembo había llegado a Capital Humano en reemplazo de Pablo de la Torre, denunciado por corrupción por la propia ministra.

Además, Juan Facundo Etchenique reemplazó a la ex subsecretaría de Legales Leila Gianni, que había ocupado su puesto y renunció para hacer política territorial en La Matanza.

Las constantes renuncias en Capital Humano son una de las constantes de la gestión de Pettovello. El ex secretario de Coordinación y mano derecha de la ministra, Maximiliano Keczeli, también voló por el aire en abril.

«Lo pasó por arriba la gestión y llegó a un pico de stress. Se vuelve a la actividad privada», explicaban colaboradores de extrema confianza del flamante ex funcionario, pero Keczeli terminó en España como agregado diplomático.

Además de las renuncias mencionadas, también se contaron las del titular de la ex Casa Néstor Kirchner Marcelo Basilotta, quien en realidad se movía como un operador político de la ministra.

En Trabajo, otras de las Carteras que dependen de Pettovello, también hubo múltiples cambios. Además del secretario Omar Yasin, reemplazado por Julio Cordero, se fueron subsecretarios de esa área, Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo.