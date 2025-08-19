Cambios en el Indec: ¿afectará la medición de inflación?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que cambiará la autoridad encargada de los informes de inflación.

Desde el organismo contaron que desde el 1° de septiembre asumirá en la Dirección de Índices de Precios de Consumo la doctora Josefina Rim, quien fue directora del área entre octubre de 2017 y diciembre de 2020.

Rim reemplazará a la actual directora, Georgina Giglio, quien trabajará en la Dirección provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

El cambio de funciones responde a cuestiones personales y explicaron que Giglio seguirá trabajando en estrecha colaboración con el INDEC.

El cambio se da en medio de la renovación de la canasta a partir de la cual se realiza la medición de inflación.

El INDEC había anticipado que trabajaba en una nueva canasta para medir la inflación que respondiera a consumos más actuales, surgidos de una encuesta realizada por el organismo en 2018. Actualmente, la medición se centra en una canasta de consumo correspondiente a 2004.

Si bien el cambio de canastas no implicará grandes cambios en el resultado final de la medición de inflación, si cambia el peso de las categorías dentro del indicador.

Según estimó el economista de la Universidad Di Tella, Martín González Rozada, la inflación de julio con la nueva canasta se habría ubicado en 2,1%, en vez del 1,9% que se registró.

Además, observó que «durante los últimos 12 meses, la inflación interanual fue de 39,6%, comparado con el valor de 36,6% en los datos oficiales», mientras que, en la medición por región, todas fueron superiores a la medición oficial.

Desde Invecq analizaron cómo se estructuraría el indicador de tomarse los datos que se desprendieron de la ENGHo de 2018.

Allí, observaron que cobrarían más relevancia los servicios y bajaría la influencia de los alimentos, que actualmente son los que tienen mayor peso dentro del indicador.

Por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, que en la canasta actual representan el 27% del índice, con la canasta de 2018 pasarían a significar el 22,7%. En el sentido contrario, la categoría vivienda, agua y electricidad pasaría de representar el 9,4% del indicador al 14,5%, mientras que transporte pasaría del 11% al 14,3% y comunicación del 2,8% al 5,2%.

Estos cambios cobran especial relevancia si observamos que en el último año los servicios casi duplicaron los aumentos de los bienes. Según Indec, en julio los servicios acumulaban un aumento del 25,2%, mientras que los bienes sumaban un 13,8%.

El FMI planteó que el INDEC deberá publicar la nueva canasta para el IPC hacia finales de 2025, «basado en la encuesta de gastos de los hogares de 2017-2018, para reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos. El momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión».

Si bien el organismo ya tiene la nueva estimación y se esperaba que la nueva canasta se conociera hacia octubre del año pasado, todavía se encuentra realizando las validaciones finales.

Rim residió en Corea, donde completó su doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios, en el marco del programa internacional Global Digital Innovation de la Universidad KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). Josefina es Licenciada en Economía (UNCuyo), con estudios de posgrado en Economía (UTDT) y Magíster en Métodos cuantitativos y econométricos aplicados (Universidad Aix-Marseille, Francia).