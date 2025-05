Cambios en la Corte: ampliarla a 15 miembros, «federalizarla» y fijar paridad de género

El miércoles el Senado empezará a discutir en comisiones los proyectos de reforma de la Corte Suprema. Además de la iniciativa del salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, hay otros 7 textos que se someterán a discusión. Ampliar a 7, 9 o hasta a 15 miembros, fijar un criterio «federal» para la elección de magistrados e imponer la paridad o equilibrio de género; los principales ejes de debate.

El proyecto de Romero consta de un solo artículo que establece que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo». Es decir que al menos debe haber dos mujeres.

«La ampliación de integrantes otorgará mayor legitimidad al Tribunal, y dará mayor celeridad a sus resoluciones», apunta el salteño.

El bloque de Unión por la Patria -clave para conseguir que la iniciativa avance o no, porque tiene 34 senadores- cuenta con tres proyectos propios: dos de la neuquina Silvia Sapag y otro de Nora del Valle Giménez.

Sapag tiene, por un lado, un texto integral que propone una Corte de 15 integrantes, en la que no puede haber más de 8 del mismo género. A su vez, divide al país en que cinco zonas geográficas (Patagonia, Centro, NEA, NOA y Cuyo) y plantea que haya tres integrantes por cada región.

Pero a su vez, tiene un segundo proyecto, dedicado únicamente a la cuestión de género, que exige que cualquiera sea la cantidad de miembros de la Corte, debe «estar integrada por mujeres en una proporción mínima del 40 %». «La totalidad de las vacantes que se produzcan deben ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en la presente», especifica.

Según pudo saber Clarín, el kirchnerismo no ve con malos ojos la composición que propone Romero de 7 miembros, pero para ese caso exige una mujer más como mínimo en el Tribunal. «Los nuestros quieren que sean 3», confirmó un senador de peso de UP. En esa línea el proyecto de Sapag podría complementar al de Romero. En cambio, el proyecto Nora del Valle Giménez mantiene en 5 la cantidad de jueces y opta por «no menos de dos mujeres».

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa del bloque federal Alejandra Vigo, también tiene un proyecto que cuenta además con la firma de la santacruceña Natalia Gadano, el santiagueño de UxP Gerardo Montenegro, y el ex libertario Francisco Paoltroni. También mantienen la Corte con 5 jueces pero proponen «un mínimo de 30% de mujeres» tanto para el máximo tribunal como para cada tribunal federal colegiado.

En sus fundamentos el proyecto recuerda que «el ex presidente Néstor Kirchner fue el único mandatario en nuestro país que postuló dos mujeres como las juezas Elena Highton y Carmen Argibay». «Ambas generaron impactantes transformaciones de género en todo el país. La primera de ellas creó la Oficina de Violencia Doméstica y la segunda la de la Mujer, las que fueron copiadas en casi todas las jurisdicciones provinciales», argumentan.

La rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck eleva a 9 el número de miembros, dispone que no debe haber más de 5 miembros del mismo género -con lo cual al menos 4 deberían ser mujeres- y plantea una selección «federal»: que no puedan haber más de dos magistrados por región. Divide el país en cinco regiones: CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur.

«El número de integrantes actualmente no puede ser menor al número que originariamente fue establecido en la Constitución de 1853, máxime cuando la población y las causas en estos últimos 240 años ha aumentado significativamente en comparación con aquellos primeros año», plantea Silva.

En toda su historia la Corte Suprema tuvo 113 integrantes y solo 3 fueron mujeres, a pesar de que la población de mujeres es mayor al 50%.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informa que si bien las mujeres ocupan el 57% del total del sistema de justicia solo un 30 % ocupa cargos de ministras, procuradoras generales o defensoras. La neuquina Lucila Crexell tiene un proyecto que fija una Corte «compuesta por 9 jueces que acrediten imparcialidad partidaria o sectorial. En su composición no podrá haber menos de un tercio de jueces del género femenino, debiendo respetarse la representatividad regional del país».

Por último, el radical Flavio Fama tiene un texto propio junto a otros compañeros del bloque UCR, como Carolina Losada, que declara la paridad de genero para el Máximo Tribunal.