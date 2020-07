CAME: la producción de pymes industriales cayó un 23,5% solo en junio

Compartir

Según el nuevo informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la producción de las pymes industriales registró en junio una caída de 23,5% comparado a igual mes del 2019.

Según la Encuesta Mensual Industrial de CAME que sondea unas 300 industrias pymes de todo el país, la producción de las medianas empresas cayó un 23,5% solo en junio. Sin embargo el retroceso registrado en junio fue el menor de los últimos cuatro meses, tras la caída de 2,8% de marzo, -53,1% en abril y -34,9% en mayo.

El mes pasado todos los sectores productivos relevados tuvieron un fuerte descenso en comparativa interanual. Si no se tuvieran en cuenta los rubros esenciales como Alimentos y Bebidas, Papel y Cartón, y Productos Químicos, la caída sería aun mayor, del 30,6%.

Como era de esperar el menor descenso, si se tiene en cuenta las cifras de junio de 2019, ocurrió en Alimentos y Bebidas (-13,5%), mientras el que más cayó fue Calzado y Marroquinería (-51,1%). Indumentaria y Textil tuvo una disminución de 46,7% interanual.

Si se compara con el resto de la Industria, las empresas con más de 50 empleados fueron las menos afectadas en medio de la pandemia, con una caída interanual de 12,9% en junio frente a igual mes de 2019. En tanto que según el informe de CAME, en los primeros seis meses del año, la industria pyme acumuló una baja de 23,6%. El Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio fue determinante en la paralización de la producción debido a la propagación del coronavirus.