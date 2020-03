CAME pide mecanismos de contención por el impacto del coronavirus en las pymes

Compartir

Según informó Fabián Hryniewicz, coordinador de la comisión «Ciudad de Fronteras» de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la entidad advierte que falta normativa sobre la modalidad de teletrabajo (home office), atentos a que la Resolución 178/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación establece «licencia excepcional» de trabajadores.

Además, desde la CAME estiman un fuerte impacto económico por la cancelación de eventos, reuniones y rondas de negocios.

«Sin duda, la combinación de factores globales como el avance del Covid-19 y los diversos conflictos regionales existentes, junto a la precariedad de la situación interna, generarán efectos en la economía cuyo alcance se desconoce», se indica en comunicado difundido.

En el mismo se remarca que «lo que sí se sabe es que hay que actuar. Por ello, CAME pide nueve medidas para enfrentar la coyuntura global y nacional ante las circunstancias que exigen una respuesta rápida, profunda, eficaz y socialmente articulada».

Ellas incluyen consumir lo hecho en Argentina, mediante un acuerdo nacional donde el sector público y el privado eleven el consumo de bienes fabricados en el país.

Además, ante las dificultades ya existentes para garantizar la proveeduría de insumos provenientes del este de Asia y la India, CAME considera «fundamental crear un programa de contingencia para priorizar su fabricación en Argentina», a la vez que menciona la necesidad de «un programa de reactivación de las denominadas industrias sensibles (manufacturas, textiles, metalmecánica, insumos básicos, construcción, etc.), que requieren de mano de obra intensiva y una gran cadena de valor asociada».

«Generar certidumbre en sectores estratégicos frente a la actual coyuntura, garantizando la producción y el procesamiento de alimentos, bebidas y medicinas», agrega, demandando que «ante el avance del Covid-19, se requiere que estos sectores de vital importancia para la seguridad nacional, sigan operando sin contratiempos, alejados de conflictos legales, gremiales y operativos».

Se hace notar la importancia de «un acuerdo de preservación del empleo, con certidumbre fiscal, de seguridad pública y de regulación» y se subraya que «ante la salida de capitales especulativos que el Covid-19 ha provocado y las restricciones que existirán en el comercio internacional, Argentina cuenta con la inversión productiva de los industriales, que ha estado presente aún en los momentos más álgidos de la historia reciente; sin embargo, para ello es necesario eliminar los aspectos endógenos que generan incertidumbre».