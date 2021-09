CAME propuso serie de medidas para acelerar la reactivación económica

Compartir

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) propuso “profundizar el régimen diferencial de contribuciones patronales” para micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), potenciar los incentivos a la conversión de programas sociales en empleo privado y reducir el grado de litigiosidad laboral para acelerar la recuperación económica post segunda ola de la pandemia.

En un comunicado, CAME señaló que “para impulsar la rápida recuperación de la post pandemia, la industria necesita de manera urgente profundizar el régimen diferencial de contribuciones patronales para pymes con el objetivo de impulsar la creación de empleo de calidad con perspectiva regional”.

Asimismo, la cámara empresarial planteó “construir una agenda de cooperación público-privada que permita potenciar los incentivos a la conversión de programas sociales en empleo privado”.

Además, la entidad recomendó “reducir el grado de litigiosidad laboral en las pymes mediante actualizaciones focalizadas en materia de legislación laboral”.

“Para CAME es esencial la construcción de una agenda estratégica y consensuada de largo plazo que se proponga trabajar sobre los problemas estructurales que afrontan las pequeñas y medianas firmas”, agregó el comunicado.

En ese sentido, el presidente de CAME, Alfredo González, sostuvo que “el crecimiento del sector pyme requiere de diálogo intenso, fluido y permanente entre los empresarios y los funcionarios municipales, provinciales y nacionales”.

Al respecto, se mencionaron las seis iniciativas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo para apuntalar la actividad económica: “la Ley de Economía del Conocimiento, la Ley de Cannabis y Cáñamo Industrial, la Ley de Compre Argentino, la Ley de Inversiones Hidrocarburíferas, las leyes de movilidad sustentable y la Ley Agroindustrial”.

