CAME rechazó regreso a fase 1 en Formosa

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó gran preocupación por el retorno a una estricta cuarentena en la ciudad de Formosa.

A un año del inicio de la pandemia, desde CAME se responsabilizó al gobierno provincial por la represión a los comerciantes. “Mientras todos avanzan en abrir la economía, en Formosa hacen lo contrario”, sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que advirtió que el sector pyme ya no puede soportar más restricciones.

“Desde CAME nos solidarizamos con todos los comerciantes que legítimamente han expresado su necesidad de trabajar y de mantener sus fuentes laborales”, indicaron.

“La caída de ventas en el comercio y en el sector gastronómico, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de la gente, sólo traerá mayor pobreza”, señaló el titular de la entidad representativa de las pequeñas y medianas empresas.

“La gente ya no podrá soportar una medida tan extrema, lo hemos visto en las manifestaciones, el anuncio generó el efecto contrario”, aseguró Díaz Beltrán que pidió apelar al diálogo para encontrar una solución razonable que permita el equilibrio entre la necesidad sanitaria y laboral.

