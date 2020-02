Camila Brignole desde la cárcel: aseguró que es inocente y dijo que confía en que se hará justicia

Compartir

Camila Brignole, la joven formoseña que está detenida desde el 23 de diciembre del año pasado, bajo la calificación legal de «Tentativa de Homicidio Doblemente Agravado por el Vínculo y por la Promesa Remuneratoria», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló desde la prisión, manifestó su inocencia, aseguró que confía en que se hará justicia y que tarde o temprano «la verdad saldrá a la luz».

Es importante destacar que está detenida en la causa por los disparos en la casa del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, donde también vive su hijo Ramiro, ex pareja de la joven modelo y a quien habrían ido dirigidos esos disparos.

«Todo está dentro de un proceso legal y yo estoy con prisión preventiva mientras se sigue la investigación, va todo bien encaminado a favor mío, la verdad tarde o temprano va a salir a la luz y las cosas se van a hacer bien, confío aunque la justicia sea lenta y tenga sus tiempos, en que se va a resolver pronto», comenzó diciendo.

Al ser consultada sobre porqué cree que sigue detenida, explicó que «veo mi expediente cada vez que puedo, me están queriendo culpar a mí de un hecho que ocurrió en la casa de mi ex novio, se prendieron de cosas como para intentar sostener o vincularme a mí a ese hecho pero tarde o temprano tendrán que explicar lo que ocurrió ahí sin usarme a mí de chivo expiatorio porque básicamente eso están haciendo, hay que tener paciencia en el proceso».

«Ahora lo que estamos esperando es la resolución de Cámara, mi expediente ha pasado a Cámara así como está, no hay evidencias, yo no estoy conectada a las redes pero sé lo que surge y lo que no, sacaron partes de una conversación que tiene otro concepto como para justificar el hecho de seguir teniéndome acá pero a la hora de analizarlo van a analizar las pruebas en su totalidad, no pueden sacar palabras de acá y de allá para prenderse y armar una causa en base a eso, se hizo pero eso no es la única instancia, tiene que pasar por la revisión de Cámara y tengo confianza de que se va a resolver», expresó.

Respecto a si le realizaron una prueba de parafina para ver si fue ella quien disparó aquella madrugada contra la casa de su ex novio en el barrio La Pilar, relató que «dieron vuelta mi casa intentando buscar un arma, lo mismo con mi auto, lo que ahora hicieron fue sacarme pruebas de ADN pero yo estoy tranquila porque sé que todo esto me suma a mí, sé que eso me va a desvincular, tengo que tener paciencia, por mí que hagan todas las pruebas que quieran hacer. Me sacaron muestras de saliva por un cigarrillo que habían encontrado, pero yo no fumo, por eso reitero que por mi saquen todo lo que quieran, las pruebas que necesiten porque son pruebas que a la larga me van a favorecer a mí».

En cuanto a porqué cree que sigue estando detenida, opinó que «este es un hecho que trascendió mucho por los apellidos políticos, hay muchas cosas mezcladas acá, principalmente tiene que ver con la familia de él que con otras cuestiones conmigo, tuve la mala suerte de que justo estaba atravesando un mal momento con mi ex novio, estaba en la sospecha de algo y cometí el error que admito y fue que lo mandé a seguir, ese es el hecho que me vincula con todo esto, se prendieron de eso como para decir que yo tenía algo que ver y en realidad lo que hice fue por saber o por descubrir una realidad que necesitaba en ese momento como persona, como mujer, necesitaba saber la verdad y nada más, en ningún momento ni aún sabiendo la verdad después de estos seguimientos confronté con él ni nada porque no me interesaba esa parte, yo quería saber la verdad, la supe y ya está, pasó esto que no sé con qué fin, qué pasó ni quién lo hizo, yo no puedo dar esa explicación porque no tengo nada que ver con ese hecho, sí digo lo que yo hice, me hago cargo y no tengo nada que ver con intentar matar a alguien, eso es una locura».

También se refirió a que en el expediente de la causa está asentado que los disparos contra el domicilio fueron desde una casa vecina y no desde el frente como se había creído. «Yo leí en el expediente que pusieron que los disparos fueron desde la casa del vecino y nunca se investigó para ese lado, lo que hicieron fue rápidamente intentar buscar una explicación y yo era el blanco más fácil en ese momento debido al seguimiento que le había hecho a mi ex novio, pero tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y si no sale en su momento por lo menos mi verdad saldrá a la luz».

Seguidamente reconoció que seguirá un tiempo más detenida, «no sé si dentro de poco voy a salir, estoy teniendo mucho aguante, hace poco hice una huelga de hambre para que se regularicen algunas situaciones porque no es fácil estar acá, son condiciones muy precarias que con el nuevo director que pusieron en el UPP N°2 las cosas están cambiando, no es fácil lidiar con esta situación menos para mi que jamás en la vida estuve en algo similar de problemas con la ley, de la noche a la mañana estoy en la cárcel y no es fácil, pasé por una depresión el primer mes que estuve acá y todavía estoy mal», finalizó quebrada en llanto.