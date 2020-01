Camila Brignole podría obtener hoy su libertad

Compartir

Norberto Brignole, padre de Camila Brignole, la joven que se encuentra detenida desde hace 23 días en el marco de la causa que investiga los disparos contra la casa del hijo del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, con quien ella mantuvo una relación sentimental, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que hoy vencía el plazo para saber si la joven finalmente salía en libertad, ya que según sus progenitores, no hay suficientes elementos de prueba para mantenerla detenida.

«Estamos con su mamá esperando la definición por la libertad de nuestra hija que ya lleva 23 días detenida y hasta ahora no existe ningún elemento que la vincule a la causa por la cual está presa ya que está detenida por sospecha, además sin tener ninguna evidencia sigue detenida, hoy vence el plazo para la definición de esta causa y es lo que estamos esperando. Somos optimistas, creemos que ella va a salir, va a estar libre y que esta causa pueda seguir pero con nuestra hija en libertad», dijo.

«El plazo vence a las 12, estamos esperando que nuestro abogado defensor de Camila nos informe y se determine la definición de la causa, como padres queremos la libertad de ella pero además no existen pruebas y esa es la razón por la cual creemos que debería estar en libertad», acotó.

Asimismo contó que no fue el único pedido de excarcelación que realizaron. «Se hicieron varias presentaciones, algunas fueron contestadas negativamente, otras no fueron contestadas. Ella se encuentra detenida en la Penitenciaría Nº 2 de la Mujer que está en el barrio Guadalupe y es una situación que a nosotros nos apena, nos duele verla como está injustamente detenida allí, este proceso puede seguir pero con ella en libertad, no entendemos la razón por la cual el juez que inició la causa se empecinó en quitar su libertad sin tener ningún elemento concreto para seguir teniéndola detenida después de 23 días».