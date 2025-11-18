Camino Azul TEA Impulsa una Nueva Campaña de Pirotecnia Cero en Formosa

La cercanía de las fiestas de fin de año trae consigo la alegría de la celebración, pero también pone en el foco de atención una problemática que afecta profundamente a muchas familias en Formosa: el uso de pirotecnia sonora. El programa radial «Exprés En Radio» por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO abordó este tema crucial en una entrevista con Florencia Santacruz, presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, que lidera la campaña anual «Pirotecnia Cero» bajo el lema: «Que tu festejo no duela».

La Realidad del Silencio Roto: Hipersensibilidad Auditiva

Florencia Santacruz fue consultada sobre el leitmotiv de esta campaña, y su respuesta resonó con la cruda realidad de quienes sufren. Tras elogiar la introducción del programa, Santacruz enfatizó la urgencia del mensaje: «es nuestra realidad, es la realidad que nosotros que muchas familias viven».

La presidenta de la asociación explicó detalladamente la condición de la hipersensibilidad auditiva que padecen las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA): «Ellos tienen hipersensibilidad auditiva, es decir, que escuchan tres veces más que nosotros». Un simple ruido cotidiano es percibido de manera exponencial. En este contexto, la explosión de pirotecnia se convierte en una experiencia de «dolor» incontrolable.

«Mientras muchos celebramos, otros sufren en silencio.»

«no hay nada, no hay nada que pueda cubrir ese dolor, tapar ese ruido, no hay, no hay, porque muchos me decían y por el auricular, ni el auricular».

La pirotecnia los obliga a buscar refugios desesperados en las fiestas: «estando encerrados en el baño, bajo la cama, en las piezas». El testimonio es un llamado a la conciencia: «Una cosa es que yo te cuento y otra cosa es vivirlo y otra cosa es verlo».

El Eje de la Campaña: La Empatía y el Daño Innecesario

Desde Camino Azul TEA, la estrategia principal sigue siendo la empatía. El conductor del programa, Daniel Moreira Vieira, sugirió que la única forma de comprender el problema es «Ponerse en los zapatos del otro».

Florencia Santacruz reafirmó que el sufrimiento es tan intenso que «no hay abrazo que pueda calmar eso», y describió el impacto emocional de ver a sus hijos: «mirás y esos ojos que te suplican calma, que te suplican decir, ‘bueno, basta'». La campaña busca mover a la sociedad a la acción, dejando claro que lo que está en juego no es un capricho, sino el «dolor» genuino:

«La única solución que ellos tienen o la única lo único dicen, ‘Bueno, vamos a ver si con esto la sociedad puede tomar conciencia del del dolor que produce'».

El Papel de la Ley y la Conciencia Ciudadana

El diálogo viró hacia la existencia de la ordenanza municipal 80/24, que prohíbe el uso de pirotecnia sonora. Sin embargo, ambos coincidieron en que la legislación es insuficiente sin un cambio cultural.

«pueden haber miles de ordenanzas, miles de leyes y si la sociedad no no toma conciencia, es imposible».

Santacruz enfatizó que el verdadero control radica en la demanda: «si la sociedad no toma conciencia del daño que produce la pirotecnia y dice, ‘Bueno, yo no voy a comprar…'». La decisión de no comprar pirotecnia que daña a personas con autismo, adultos mayores, bebés y animales, tiene un efecto directo en la cadena de suministro: «si no hay venta no hay negocio, no va a haber negocio. La gente sigue vendiendo, pero porque se sigue comprando».

A pesar de la primacía de la ordenanza en la Municipalidad, la presidenta de Camino Azul TEA confirmó el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad para «combatir la venta de pirotecnia sonora que hoy por hoy reiteramos es ilegal».

Balance de Avances y el Compromiso a Futuro

A pesar de que aún queda mucho por hacer, Santacruz reconoció los logros importantes de los últimos años:

«La realidad nos ha avanzado muchísimo, obtuvimos la ordenanza».

Uno de los avances más significativos es el control de la venta ilegal en espacios concurridos: «Logramos también que en el mercadito no se no se venda más pirotecnia en la calle», una práctica que era habitual la mañana del 24 de diciembre. Este tipo de logros impulsan a la asociación a mantener su labor: «tenemos que seguir concientizando y nunca nos tenemos que cansar de concientizar».

Un Cierre Emotivo y un Llamamiento Final

Florencia Santacruz cerró la entrevista agradeciendo el apoyo de los medios, calificándolos como «un pilar fundamental en lo que es la concienciación».

El conductor del programa, a modo de reflexión final, reforzó el mensaje de la asociación. Si bien es «parte de nuestra cultura» festejar con pirotecnia, la sociedad debe avanzar, tal como se ha hecho con otras costumbres dañinas en el pasado. Hizo un llamamiento a la «simpleza» de la buena voluntad: «si la forma de festejar no involucra causarle algún daño a terceros, simplemente por ser buena gente. No se trata de otra cosa.»

El mensaje que engloba la campaña resume la dura realidad: «Luces apagadas. los ruidos de un corazón agitado y ojos suplicando calma» es lo que significa para las personas con hipersensibilidad.

«Elegí festejar sin lastimar.»