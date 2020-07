Camión que cayó al Bermejo: ayer a la mañana buzos pudieron rescatar los restos del chofer

Compartir

Un camión de transporte de cargas cayó el martes al río Bermejo desde el puente que une a la provincia de Chaco con Formosa, a través de la ruta nacional 11. Si bien no se pudo establecer la causa del suceso, en horas de la tarde informaron desde la Jefatura de Bomberos y la Policía de Chaco que el conductor (Sergio Lira Valladares de 62 años) de nacionalidad chilena falleció tras quedar atrapado; sus restos fueron rescatados ayer a la mañana por buzos de la PNA.

Termy Arévalo, jefe de transporte de Ruta Chile SA, empresa para la cual trabajaba el camionero que murió habló con el Grupo de Medios TVO al respecto. “Ni bien sucedió el incidente me llamaron los conductores que iban con el compañero para informarme de la situación. Los demás chóferes le echan la culpa al control que había sobre el puente”, aseveró y agregó que “el puente es elevado y no tiene visión del otro lado, entonces iba subiendo y ahí o lo hicieron parar o se encontró con la fila de autos y cuando hizo la maniobra perdió el control del vehículo”.

“Era un conductor antiguo que ya había realizado viajes a esa zona”, añadió.

“Cuando los chóferes quisieron ayudar a su compañero la Policía no los dejó bajar de los camiones, lo cual es entendible por el Covid-19”, comentó y agregó que “como nosotros tenemos un representante de la empresa le solicitamos que se vaya urgente al lugar porque se tenía que poner al tanto de cómo continúa todo”.

Por su parte, Fernando Romero, jefe de la Policía de Chaco, informó que el martes la tarea de rescate del cuerpo del hombre quedó “inconclusa” y que recién ayer por la mañana pudieron continuar logrando su cometido. “Nuestros buzos tácticos ingresaron el martes, tomaron contacto con el cuerpo, indicaron que debido a la gran correntada y lo turbio del agua era imposible poder ver algo, pero si con el tacto sintieron que el cuerpo estaba atrapado en la cabina, por eso fue muy difícil extraerlo”, aseveró.

Al ser consultado por los detalles indicó: “la jurisdicción es de Chaco, interviene la Fiscalía en Turno de Resistencia, intervino el Gabinete Científico y el cuerpo de Criminalística. A las 10 horas, buzos de la PNA en colaboración con buzos de Bomberos de Chaco lograron rescatar el cuerpo del hombre”.

Por último, cuando se le preguntó cómo sigue todo, Romero sostuvo: “ya se comunicó al Fiscal de Turno quien ordenó el traslado a la Morgue Judicial del cuerpo donde se le va a practicar la autopsia para determinar la causal de la muerte y luego lógicamente se continuará investigando para saber las causales el siniestro”.