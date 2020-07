Camión que cayó al Bermejo: Jefe de transporte de la empresa “Ruta Chile S.A” dijo que los demás chóferes culpan al control sobre el puente

Compartir

Un camión de transporte de cargas cayó ayer al río Bermejo desde el puente que une a la provincia de Chaco con Formosa, a través de la ruta nacional 11. Por la tarde informaron desde la Jefatura de Bomberos y la Policía de Chaco que el conductor de nacionalidad chilena falleció tras quedar atrapado.

Si bien aún no se pudo establecer la causa del suceso, sí se confirmó que lamentablemente el chofer del camión perdió la vida al quedar atrapado dentro, entre los hierros de la cabina.

Termy Arévalo, jefe de transporte de Ruta Chile SA, empresa para la cual trabajaba el camionero que murió habló con el Grupo de Medios TVO al respecto. “Ni bien sucedió el incidente me llamaron los conductores que iban con el compañero para informarme de la situación. Los demás chóferes le echan la culpa al control que había sobre el puente”, aseveró y agregó que “el puente es elevado y no tiene visión del otro lado, entonces iba subiendo y ahí o lo hicieron parar o se encontró con la fila de autos y cuando hizo la maniobra perdió el control del vehículo”.

“Era un conductor antiguo que ya había realizado viajes a esa zona”, añadió.

“Cuando los chóferes quisieron ayudar a su compañero la Policía no los dejó bajar de los camiones, lo cual es entendible por el Covid-19”, comentó.