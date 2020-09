Camioneros levantaron el corte de ruta y esperan reunirse con Consejo del Covid-19

Compartir

Los camioneros “autoconvocados” levantaron el corte de la Ruta Nacional Nº 11 que llevaban adelante, desde el lunes en inmediaciones de la localidad de Tatané, tras confirmar mediante una audiencia de mediación en la sede de la Defensoría del Pueblo que mantendrán un encuentro con las autoridades del “Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19”, para tratar el petitorio donde reclaman “humanización” en el trato y respeto a su trabajo cuando ingresan a la provincia.

En este marco, Gerardo uno de los camioneros que se encuentra en la manifestación de la ruta nacional 11, en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo: “Estamos tranquilo porque pudimos ser escuchados, llegó nuestro petitorio y hoy vamos a tener la audiencia. Esperamos que salgan los resultados favorables”, resaltó.

“Nosotros somos “autoconvocados”, que cansados por esta desidia actuamos de esta manera, porque lamentablemente es la única forma que tenemos para que nos escuchen, no teníamos un medio de dialogo para informar nuestra situación y resolver nuestras inquietudes”, expresó.

Seguidamente, contó que “la Defensoría del Pueblo medio por nosotros para llegar a un acuerdo”.

Además informó que pese a que se levantó el paro hay un grupo de camioneros que siguen a la vera de la ruta aguardando los resultados de la reunión.

“Estamos seguro de que vamos a tener una solución porque en el petitorio que presentamos solo pedimos que nos dejen trabajar libremente”, dijo.

Por último, señaló que “la medida se levantó y hay un libre tránsito para todo tipo de transporte”.

Defensoría del Pueblo

Ayer horas de la tarde, se llevó a cabo una -Audiencia de Mediación-, en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y de la que participaron, el Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Formosa, Sr. Rodolfo Roa, el Comandante Principal de Gendarmería Nacional, Sr. Montes Mariano, el Sub Alférez, Sr. José Quispe, los Sres. Samuel Yamil Nuñez, Germán Gabriel Chávez y Gerardo Fernández, acompañados de su Asesor Jurídico, Adrián Rodas, quienes manifestaron ejercen la representación de los autodenominados “Camioneros Unidos – Formosa”.

Todos ellos fueron recibidos por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta, Sylvina M. Portillo, el Secretario Letrado, Dr. José Porfirio García y el Encargado de la Oficina de Reclamos del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Julio Néstor Santander.

Los camioneros informaron que han efectivizado el levantamiento total del corte de la Ruta Nacional Nº 11 que llevaban adelante, en inmediaciones de la localidad de Tatané; por lo que el Ombudsman Provincial les comunica que ha realizado las gestiones necesarias para que las autoridades del “Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-192 los reciban, siéndole confirmado que las mismas podrán mantener un encuentro con tres de los referentes, el día de hoy.

Sobre el particular Gialluca resalto el trabajo que los camioneros vienen desarrollando desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ya que “gracias a ellos todos los consumidores podemos continuar encontrando variedad de productos alimenticios, combustibles líquidos y gaseosos, medicamentos, y productos varios que son trasladados por vía terrestre”.

Al mismo tiempo, el Funcionario Provincial repudio el accionar de algunos sectores políticos y empresariales, que “pretenden confundir a la gente en medio de la pandemia del coronavirus por la cual está atravesando nuestro país y provincia; siendo inentendibles estas conductas, que lo único que pretenden es enfrentar a los formoseños, pero estamos seguro que no lo van a lograr y por ello llamó a estos grupos, a reflexionar y que sumen gestiones, proyectos y acciones en favor de toda la comunidad, puesto que no son tiempos para originar nuevas divisiones en nuestro pueblo”.