Camioneros protestaron para reclamar por el trato que se les da cuando ingresan a Formosa

Camioneros “autoconvocados” realizaron un paro y corte en ruta nacional 11, antes de llegar a Tatané para reclamar “humanización” en el trato con ellos y respeto a su trabajo cuando ingresan a nuestra provincia.

Samuel, uno de los camioneros que está en el lugar, habló con el Grupo de Medios TVO respecto al reclamo. “Estamos en el ‘descanso’, antes de Tatané, por ruta nacional 11. Nos estamos manifestando por un petitorio que presentamos y aguardamos una respuesta”, sostuvo.

Al ser indagado por sus pedidos aseveró: “en el primer punto pedimos que nos hagan el PCR rápido para poder ingresar a la provincia y hacer lo que todo chofer hace (entrar, descargar e irse a su casa con su familia); pedimos el fin de la estigmatización gubernamental y social que es lo que se logró con las obleas que no colocan en los camiones; también solicitamos que se habiliten lugares para descansar, higienizarse y hacer nuestras necesidades; otro punto del reclamo tiene que ver con el maltrato policial que sufrimos, a lo cual pedimos que se ponga fin”.

“Con el logo rojo nos discriminan un montón porque no podemos hacer nada ya que todo el mundo está pendiente de nosotros”, aseveró.

Seguidamente, reconoció que cuando llega a Formosa no puede ir a ver a su familia porque la “compromete”. “Cuando llegamos nos hacen el hisopado, y si queremos ir a nuestra casa tenemos que hacer cuarentena la familia completa”, aseveró

El trabajador dejó en claro que continuarán con la medida de fuerza hasta tener una solución concreta a sus reclamos y que “estamos cortando media calzada dejando pasar a todos los vehículos menos a los transportes de carga; vamos a estar por tiempo indeterminado hasta que nos den una respuesta y se llegue a un acuerdo con los ‘de arriba’; se están burlando de nosotros que somos el segundo eslabón más importante para poder combatir esta pandemia, somos quienes abastecemos a toda la provincia y nos tratan de esa forma; al final no tenemos derecho a nada”.

Por su parte, Juan José, otro trabajador al volante relató: “yo acarreo gas para la Cooperativa de Clorinda; días atrás en el control de Villa del Carmen me retuvieron una hora y media para hacerme el hisopado; me hicieron estacionar al costado de la ruta cosa que no puedo hacer por la carga que llevo; luego de una larga espera apareció un móvil y me llevaron al Alta Complejidad en donde esperé otra hora y media, realizaron averiguaciones y después me salen diciendo que me vaya nomas porque me iban a hacer el seguimiento en Clorinda. Perdí tres horas con ellos”.

“Yo hablé con el Gerente y le dije que si seguimos así no tengo más ganas de viajar, lamentablemente tendrán que pedir flete que tiene un costo más alto, pero deberán pagar, porque esta situación no va para más”, disparó.

“Mi situación es muy complicada, y creo que todos estamos en las mismas, ya que nos vemos afectados con este tema. Creo que se están pasando; lo único que queremos es trabajar tranquilos. Ahora nos juntamos y queremos hablar con la gente del Gobierno para llegar a alguna solución”, añadió otro transportista y confió: “queremos que nos respeten, nos tienen como delincuentes, esto es una cacería. No nos merecemos todo este maltrato”.

Por último, según se supo ayer a la tarde llegaron hasta el lugar representantes de la Defensoría del Pueblo quienes se comprometieron a elevar la nota hasta el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid- 19 para resolver la situación.