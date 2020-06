Camioneros: Recalde valoró medidas de control y seguimiento que realizan al sector para enfrentar la pandemia

Compartir

Sergio Recalde, Secretario General del gremio de Camioneros en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo se encuentra trabajando el sector ante la situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus y que también llevó a que se aplicara un estricto protocolo con los trabajadores que realizan actividades de transporte.

“Dentro de todo nosotros venimos trabajando normalmente, adecuando el protocolo que se está cumpliendo a nivel nacional, por lo menos por el momento la actividad en la mayoría de los casos es normal, tenemos que acatar el protocolo a nivel nacional que en cierta forma es un cambio a nuestro estilo de vida y nuestra forma de trabajar, hablar, tratar de ir coordinando con los compañeros cómo va a ser el sistema de trabajo, hay que cumplir con las medidas por la salud y de manera constante realizar la higiene de manos, usar el tapaboca, por la actividad nuestra hay sectores donde utilizar guantes de látex es imposible, se hace un trabajo muy profundo que es la higiene contante de las manos porque hay algo fundamental con este virus y que es que se transmite cuando llega a la boca, nariz u ojos, entonces todos los elementos de bioseguridad que uno tenga si no lo sabe implementar, es lo mismo que la nada, se ha demostrado que es muy contagioso”, explicó.

Asimismo detalló que “nosotros estamos dentro del decreto, somos trabajadores esenciales, lo que logramos a través del gobierno provincial con los compañeros de larga distancia es el control, siempre fue normal la actividad de corta distancia pero hicimos un acuerdo a niel nacional a través de la Federación de Camioneros donde todas las empresas en sus cabeceras antes de ingresar aparte de proveer los insumos de higiene también hay un protocolo que es por ejemplo tomarle la temperatura, eso se hace en todas las empresas de corta distancia, ahora con el gobierno logramos que se le haga un seguimiento al compañero de larga distancia que por lo general está más afuera que dentro de la provincia entonces cuando viene tiene un seguimiento de lo que es la salud pública del gobierno para garantizarla ya que tenemos miedo de que a través de nosotros este virus llegue a nuestras familias porque estamos en la primera línea de contagio, eso no significa que tengamos el virus pero estamos en la primera línea de riesgo, eso es lo más sobresaliente que tenemos en Formosa donde tanto en corta como en larga distancia hay un control y un seguimiento hacia los compañeros”.

También se refirió al nuevo protocolo que empieza a regir desde el lunes y señaló que “para nosotros no es nuevo porque los que están agremiados es prácticamente lo que están haciendo en Formosa, para todos los que están dentro del Sindicato de Camioneros es una actividad normal, el que viene de afuera descarga su mercadería y se va porque tiene un lugar para descargar, ahora los transportistas, fleteros o los que son dueños de sus propios camiones que hacen los fletes no sé cómo harán, pero los sindicalizados en líneas generales no estamos teniendo ningún tipo de problema hasta el momento porque todos tienen su cabecera, de ahí se descarga el camión y ya salimos con nuestros propios compañeros al reparto interno”.

En cuanto a si se ha incrementado la demanda en algún sector del transporte, señaló que “en el expreso y lo que es corre, ellos han aumentado bastante el trabajo, el quedarse en casa en cierta forma a ese sector benefició, ese sector es el que más trabajo está teniendo por el momento en el sector de paquetería”.

Para finalizar se refirió a si tienen problemas para pagar el aguinaldo al rubro, “por el momento todos van a cumplir y están cumpliendo, es uno de los sectores al que le va bien, en líneas generales mal que mal, venimos bien”, culminó.