Camiones: formulario de ingreso que se tramitará a través de la web es la declaración de hoja de ruta

El miércoles, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, informó que desde hoy se encontrará operativa en la web: www.formosa.gob.ar, y será obligatoria, la precarga del formulario para el Sistema de Ingreso de Transportes de Cargas a la Provincia de Formosa.

Este formulario deberá ser completado en línea por las empresas o transportistas 24 horas antes de que ingresen sus productos a la provincia mediante transporte de cargas, a fin de agilizar los trámites y afianzar el control de los corredores sanitarios que deben cumplirse a la circular en el territorio.

Asimismo, se recordó que se encuentra operativa las 24 horas la línea telefónica de la Mesa de Ayuda y Asistencia a Camioneros para brindarles todo tipo de información y colaboración respecto de los protocolos, rutas, lugares e inquietudes que surjan en relación a su circulación controlada dentro de la Provincia de Formosa. Para ello, se encuentra habilitado el número 3704005500.

En este marco, en contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de Camioneros en Formosa, Sergio Recalde valoró el permanente diálogo del sector con el Gobierno provincial ya que “hay una comunicación fluida para tratar de aportar ideas y no solo elevar los reclamos; todos los días hay que construir porque este virus nos explotó a todos en la cara y cambió nuestra manera de vivir, trabajar, relacionarnos, etc”.

“Está a la vista que acá no se improvisa, ya que vamos mejorando porque se nota que hay una decisión política de protegernos a todos y escucharnos. Estamos avanzando bastante”, aseveró.

Seguidamente, al referirse a las nuevas medidas para el sector recordó: “como lo avisó el ministro González se está por implementar una línea para que los ingresos no se saturen, no se colapsen, para que no se tarde más de una hora o dos. Del formulario teóricamente se ocuparán las empresas, básicamente es declarar la hoja de ruta para así agilizar su circulación; con esto el chofer no tendrá que bajar para exhibir su formulario puesto que lo podrá mostrar desde la cabina y continuar su viaje”.

“También se viene conversando bastante en cuanto al corredor sanitario para poner estaciones de servicio a disposición de los compañeros para que puedan descender a hacer sus necesidades y compras. Esta cuestión aún no está cerrada ya que estamos en la etapa de diálogo con las estaciones de toda la provincia, la semana que viene podríamos tener novedades en este sentido”, añadió.

“El error que tuvimos fue que quizás no le comunicamos debidamente a los compañeros cómo es el proceso al tener en su camión un determinado color de oblea; no se le dijo al de afuera que con el rojo no se puede bajar. Lo bueno es que de 500 camiones que ingresan por día se dieron casos aislados de los que descendieron de su vehículo, no fue la mayoría”, confió Recalde.

Explicó también que “el temor que tenemos es que con el miedo del ciudadano se realicen escraches o ataques; quizás el compañero se bajó a atar la lona del camión o al baño -porque hay lugares donde se les permite- y entonces como su rodado tiene símbolo rojo corre el riesgo de ser agredido o increpado; por suerte en nuestra provincia no pasó, pero en otras sí”.

Por último, aseveró que “todos andamos con miedo, y no solo por el camionero porque el Covid-19 es un virus que no sabemos por dónde puede ingresar, entonces hay que hacer hincapié en la responsabilidad de todos, por ejemplo, utilizar el tapaboca, respetar el distanciamiento social, lavado de manos. Lastimosamente por varios meses vamos a tener que aprender a convivir con este virus”.