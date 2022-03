Campaña antigripal: llegan vacunas pediátricas y se suma un nuevo grupo a la inmunización

Compartir

Llegarán próximamente al territorio provincial dosis de vacunas antigripales pediátricas, con lo cual a los tres grupos de la primera etapa de la campaña de vacunación –personal de salud, embarazadas y puérperas- se agregarán los niños y las niñas de seis meses a tres años.

Así lo confirmó la directora de Epidemiología, la doctora Claudia Rodríguez, quien indicó: “Estamos con un aumento inusual, inesperado e inusitado de casos de gripe en el país”.

No obstante, llevó tranquilidad y esclareció: “Lo que mayormente está circulando es el virus Influenza, que es el de la gripe, tipo A, H3N2”.

Puntualizó que “en esta época del año no es habitual” que se registren tantos casos, “por eso digo que es inusual, es más esperable en junio o julio, con lo cual habitualmente la vacunación comienza en abril-mayo”.

En cambio, “este año ya recibimos las vacunas y comenzó la campaña antigripal el pasado viernes 25”.

Este adelantamiento de la inmunización radica en que “la vacuna antigripal tiene en su fórmula este virus A H3N2, además del H1N1, por eso es importante poder ya vacunar para estar preparados e ir frenando este aumento de casos que estamos teniendo en este momento”.

En ese sentido, recordó que el pasado viernes se puso en marcha la campaña en todo el país, incluida la provincia de Formosa, con la inoculación de tres grupos: personal de salud, embarazadas en cualquier mes de gestación y puérperas, es decir mujeres que han tenido sus bebés hace poco tiempo y no han recibido la vacuna durante el embarazo.

“En el transcurso de este lunes vamos a recibir la vacuna antigripal pediátrica, con lo cual vamos a incorporar un nuevo grupo, que son los niños y las niñas de seis meses a tres años”, confirmó.

Estimó que teniendo en cuenta la distribución “entre miércoles o jueves ya estaría disponible en los vacunatorios permanentes, que son los mismos que funcionan para la inmunización contra el COVID-19”.

En este punto, aclaró que “tanto la vacuna antigripal como la del COVID se pueden colocar en el mismo momento, es decir una en un brazo y la otra en el otro, entonces no perdemos la oportunidad de colocar ambas”.

Cuarta dosis

A su vez, refirió la doctora Rodríguez que “iniciamos la semana anterior la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en tres grupos”.

El primero engloba a “los viajeros que van al exterior y en el país al que se dirigen no está reconocida alguna de las vacunas que tienen en su esquema”.

“En ese caso, para que se les coloque la cuarta dosis deben presentar el pasaje, la reserva del vuelo o el paquete del mismo y además firmar un consentimiento informado”, detalló.

El segundo grupo es el de las personas mayores de 50 años que recibieron en su esquema inicial, de primera y segunda dosis, la vacuna Sinopharm; en tanto que el tercero, los mayores de 12 años que posean alguna enfermedad inmunosupresora, es decir que tengan bajas sus defensas.

“La vacunación con la cuarta dosis se hace en toda la provincia porque se la puede colocar en los centros permanentes de inmunización que están distribuidos en todo el territorio”, puso de resalto.

Situación sanitaria

Asimismo, sobre la actual situación sanitaria de la provincia, la directora de Epidemiología marcó que “es óptima”.

“En la semana epidemiológica anterior, que va de domingo a sábado, tuvimos 151 casos positivos en toda la provincia y en el pico de la ola, que fue a mediados de enero, llegamos a tener 12.747 casos”, contrastó.

“Seguimos teniendo casos positivos. Si bien es muy poca la cantidad, eso indica que sigue circulando el virus en la sociedad, entonces tenemos que continuar cuidándonos y no relajarnos en las medidas sanitarias básicas”, recalcó e hizo hincapié en el uso correcto del barbijo, no compartir la bombilla ni el vaso, ventilar los ambientes y mantener la distancia.

Dichas medidas de cuidado personal “no son sólo para COVID-19, sino para las otras enfermedades respiratorias que pueden estar circulando, por ejemplo la gripe”, completó.

