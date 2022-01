Campaña de vacunación: Formosa cuenta con más del 98% de su población objetivo con la primera dosis

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán valoró este martes el alcance que tuvieron las intensas jornadas de vacunación contra el COVID-19 desplegadas a lo largo y ancho de la provincia, que permitieron alcanzar el 98,08% de la población objetivo mayor a 3 años con primeras dosis y el 85,9% con segunda dosis aplicadas.

Además, la Provincia lleva cubierta con tercera dosis al 67,9% de la población objetivo mayor a 12 años.

“Seguimos trabajando intensamente para proteger a todos los formoseños y formoseñas, garantizando el acceso a las vacunas en cada rincón de nuestro territorio”, subrayó el primer mandatario provincial.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Aníbal Gómez, quien proporcionó detalles sobre el avance de dicha tarea sanitaria.

“La vacunación en Argentina en general está avanzando muy bien, es un hecho reconocido a nivel mundial porque se ubica en entre los países con mayor vacunación; y en el país, Formosa está muy bien posicionada porque logramos, con un trabajo intenso de toda la estructura de las áreas de gobierno y con ayuda de los voluntarios militantes Por la Salud y la Vida que hicieron una tarea excepcional, niveles de vacunación muy importantes”, opinó.

En ese sentido, el funcionario detalló que, en la población objetivo mayor de tres años, existe una cobertura con primeras dosis de 98,08%; con segundas, de 85,9%; y con la dosis de refuerzo, que en este caso la población objetivo es la mayor de 12 años, hay 67,9% de vacunados.

“Esto nos indica que es alto el índice de vacunación que estamos teniendo, que se refleja a su vez en la relación de la cantidad de infectados que estamos teniendo por día y casos activos en la provincia que son realmente muy altos, pero eso no se refleja en la utilización de las camas de terapia intensiva y en pacientes con respirador”, explicó Gómez.

Y agregó que, al día de la fecha, son 17.138 personas diagnosticadas con coronavirus en la provincia de Formosa, pero sólo hay 202 pacientes internados, de los cuales 165 están en sala común, 37 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y 28 precisan la utilización de respiradores.

“Esto nos indica que el sistema de salud está respondiendo muy bien a esta situación ya que tenemos esa cantidad de camas y muchas más preparadas para soportar este segundo embate del virus para nuestra provincia, para el país es la tercera ola, pero hay países que tienen cuartas y quintas olas”, esbozó.

En esa línea, el responsable de la cartera sanitaria señaló que, según los análisis que realizan desde el área, la franja etaria que más se contagia en la provincia es la de 20 a 40 años y aclaró que “en ese grupo no tuvimos ningún fallecido”.

A su vez, dijo que quienes menos contraen el virus son los adultos mayores, sin embargo, la curva de fallecimientos “pica para arriba”, porque el promedio de muerte, en este momento, es de 78 años.

Asimismo, Gómez señaló que de los 37 pacientes que están en UTI, 26 tienen el esquema de vacunación completo, pero son personas mayores de 60 años con enfermedades importantes de base y altas probabilidades de fallecer.

“Este detalle es muy importante para los cuidados, porque tenemos un nivel de contagio muy alto que tenemos que hacer el esfuerzo juntos para que logremos amesetar esta gran suba diaria de casos y luego disminuir”, consideró.

Y añadió: “Para esto hay instrumentos, el más importante es la vacuna, por eso toda persona que tiene que completar esquemas debe hacerlo hasta la tercera dosis”.

En ese contexto, el ministro reiteró que existen 52 vacunatorios fijos distribuidos en todo el territorio provincial que cuentan con todas las vacunas disponibles y son a demanda, “esto quiere decir que no hace falta sacar un turno como ocurre en otras provincias, sino que están disponibles en el momento”.

“A su vez cada uno de estos vacunatorios tienen padrones con las personas que faltan completar esquemas y se les avisa por mensaje de texto, a muchos se los busca en el domicilio, para aumentar el nivel de vacunación”, apuntó.

Por último, Gómez clarifico que “a pesar de que estamos bien con el esquema de vacunación”, no significa “que debemos bajar los brazos y no tener los cuidados necesarios con este virus que demostró en reiteradas oportunidades su peligrosidad”, ya que, “porque por más que uno esté con el esquema completo si tiene cierta edad y enfermedades importantes de base, es causa de cuadros graves y la muerte, como vemos todos los días”.

“Así que es muy importante avanzar con la vacuna porque salva muchas vidas, pero también lo es tener los cuidados pertinentes del lavado de manos, uso de alcohol en gel en lugares concurridos, barbijo y el pase sanitario”, finalizó.

