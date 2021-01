Campazzo se emocionó por ser elegido el mejor de la década en la liga española

Compartir

Facundo Campazzo dejó una notable huella en el básquet de España. El talento que destiló en esos siete años en lo que jugó en la liga ibérica, en clubes como el Real Madrid y el UCAM Murcia, le permitió tomar notoriedad y dar el gran salto a la NBA, donde actualmente viste los colores de los Denver Nuggets. Aunque la carrera del base hoy se desarrolle del otro lado del océano atlántico, en el país europeo no se olvidan de él y este viernes lo galardonaron con el premio al mejor jugador de la última década.

La Liga Endesa, tal es el nombre oficial de la competencia, organizó el certamen para elegir al jugador más destacado de los últimos diez años a través de sus redes sociales. Armó un cuadro con 16 participantes que se fueron eliminando entre sí en llaves que se definieron a través del voto de los usuarios.

En la final Campazzo derrotó al local Sergio Llull en una ajustada contienda con el 55,4% de los votos y se coronó como el MVP del 2011 a esta parte.

El resultado que el jugador de los Nuggets obtuvo ante su ex compañero en el Real Madrid no estuvo exento de polémicas, ya que muchos fanáticos españoles consideraron que el premio debía ser entregado a un jugador local.

“Increíble la muestra de cariño de estos días. ¡Agradezco de corazón todos los votos que recibí! Me siento honrado por esta distinción y también por haber estado en la final junto a Sergi, un jugador al que admiro (y además un gran amigo)”, escribió el cordobés de 29 años en sus redes sociales al enterarse de que había resultado ganador de tan valioso galardón.

Para homenajear al gran vencedor, la Liga publicó un compacto con las mejores jugadas de Facu durante su paso por España. En las imágenes se ven asistencias y canastas increíbles, que solo son posibles gracias al talento y la confianza que definen al jugador argentino. Son algunas pequeñas muestras de su brillo y de la capacidad que lo llevó a ser seguido de cerca por la NBA.

Campazzo llegó a España en el 2014. De Peñarol de Mar del Plata dio el salto al poderoso Real Madrid, donde tras una temporada fue cedido al UCAM Murcia. Sus buenas actuaciones lo hicieron regresar al conjunto Merengue en 2017, donde brilló y cosechó múltiples títulos (Ligas locales, Copas del Rey, Supercopas de España y Euroligas) y distinciones individuales.

El premio al mejor jugador de la década en España llega justo en la semana en la que los fanáticos iniciaron una campaña en las redes sociales para que Campazzo participe del próximo All-Star Game 2021 de la NBA, cuya eralización aún está en duda por la pandemia de coronavirus.

Si bien los fans de todo el planeta elijen con raciocinio a quienes fueron los mejores de la temporada, en la Argentina los usuarios de las redes sociales buscan que el base llegue al estelar partido, lo cual es prácticamente imposible.

La manera más sencilla mediante la red social de los 280 caracteres es utilizando el #NBAALLSTAR acompañado del nombre completo del cordobés. La otra es ingresando al sitio oficial y seleccionándolo junto a los otros favoritos. El período de votaciones a través de los medios digitales se extenderá hasta el 16 de febrero, dos días antes de que se anuncien los resultados.

