Campazzo sumó 2 asistencias y se ganó un contundente elogio de su entrenador

Compartir

Linkedin Print

“Facu y la segunda unidad defendieron duro. Jugaron con pasión. Sé que suena a cliché, pero cuando juegas duro, pasan cosas buenas. Para eso está Facu, él juega duro”. El entrenador de los Denver Nuggets Michael Malone no dudó en exhibir elogios para Campazzo, a pesar de que sus estadísticas en el triunfo ante Dallas Mavericks no fueron tan contundentes. El argentino tuvo una injerencia sustancial en el juego, independientemente de los números, y su coach lo reconoció.

Denver Nuggets se impuso por 117-113 como visitante sobre el combinado que lidera Luka Doncic. El base argentino completó 12 minutos, la mitad de ellos durante el último cuarto con un resultado parejo. En ese tiempo en cancha, colaboró con 2 asistencias, 2 robos y 2 rebotes, cifras que no grafican en totalidad su contribución real con el combinado de Malone. Un detalle: las dos asistencias fueron para que JaMychal Green acierte desde la línea de tres.

“Cuando entra genera un impacto. En ambos lados de la cancha. Crea jugadas ofensivas para sus compañeros y en defensa simplemente compite al más alto nivel. Juega duro, ya sea que juegues con él durante 2 minutos, 10, 20, 30 minutos, va a jugar de la misma manera”, detalló el coach del equipo en declaraciones que recogió el equipo de prensa del argentino y también el periodista especializado Joel Rush.

“Lo que le falta de tamaño, lo compensa con el tamaño de su corazón y su espíritu competitivo”, sentenció sobre el base de 1,78m.

Las miradas en el partido se las llevó Michael Porter Jr., que acumuló 30 puntos y 8 rebotes en 27 minutos en cancha para los Nuggets. Nikola Jokic (20 puntos y 10 rebotes en 33 minutos) y Jamal Murray (16 puntos en 25 minutos) lo acompañaron. ¿Y Doncic? Sumó 35 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias en otra actuación imponente durante sus 39 minutos de juego.

En los 16 partidos que jugó hasta el momento en la NBA –sólo no entró a la cancha en el duelo previo ante Dallas–, Campazzo promedia 12 minutos, 3.9 puntos por partido y 1.4 asistencias por juego. Los Nuggets están cuartos en su conferencia actualmente con 10 ganados y 7 perdidos. La racha de triunfos sobre nueve de las últimas doce presentaciones hizo escalar a la franquicia que perdió la final de conferencia en la última temporada ante Los Angeles Lakers.

Actualmente, los tres primeros lugares los ocupan los Lakers (14-4), seguidos por Los Angeles Clippers (13-4) y por Utah Jazz (12-4).

Compartir

Linkedin Print